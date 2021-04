Z léta do zimy. Do Česka se po teplých dnech vrátil sníh, na silnice vyrazily sypače

Praha Zatímco před týdnem panovaly v Česku téměř letní teploty, s koncem Velikonoc se vrátil zimní ráz počasí. Na řadě míst, a to i v nížinách, sněžilo a mrzlo. Některé silnice například na západě Čech byly dnes ráno zledovatělé a ležely na nich zbytky čerstvě napadaného sněhu. Zásadní komplikace v dopravě či vážné nehody ale prudká změna počasí nezpůsobila.

V Plzeňském kraji vyjely posypové vozy ze všech středisek, ale ne všechny. Silničáři v regionu už díky déletrvajícímu teplému počasí „přezbrojovali“ techniku na léto, v terénu už nebyli kvůli nepřízni počasí téměř měsíc. „Takové počasí jsme nečekali, když už bylo tak hezky,“ uvedl krajský dispečer.



V Karlovarském kraji měli řidiči problémy hlavně na silnicích nižších tříd, kamiony zablokovaly ale i tah na Chomutov. „Na silnici I/13 z Boče směr Chomutov v kopci stojí kamiony a nemohou vyjet. Pro osobní vozidla je silnice s opatrnosti průjezdná,“ uvedla ráno krajská policejní mluvčí Eva Valtová. Podobně nákladní auta zablokovaly i silnici z Bochova na Toužim.

Také na většině území Ústeckého kraje napadl čerstvý sníh. Silničáři vyrazili ošetřovat silnice ještě v noci. Silnice na Vysočině byly po sněžení sjízdné s opatrností. V noci na dnešek jezdilo okolo 50 sypačů, teploty klesly i šest stupňů pod nulu. Sypače nejdřív vyjely na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku, nejméně sněžilo na Třebíčsku.

V horských oblastech na Jablonecku a Semilsku v Libereckém kraji ležel na silnicích rozbředlý sníh či jeho zbytky, v dalších částech kraje mohou mokré povrchy silnic dál namrzat.

Zbytky sněhu byly i na silnici 14 z Jablonce nad Nisou do Harrachova. S omezením musejí ode dneška počítat motoristé na příjezdu do Liberce od Prahy po silnici I/35. Důvodem je rekonstrukce mostu u Makra v Liberci-Doubí. Doprava tam až do září bude vedena obousměrně ve druhém jízdním pásu ve směru na Prahu. Stavbaři dnes kvůli rekonstrukci, jež potrvá do června, uzavřou také silnici z Liberce na Ještěd. Motoristé se z Liberce dostanou jen k parkovišti u kabinové lanovky.

V nejvyšších polohách Orlických hor ležela ráno na silnicích slabá vrstva ujetého zledovatělého sněhu, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus deset stupňů.

Meteorologové vydali pro noc na dnešek a ráno výstrahu před náledím, která do 10:00 platila pro celou republiku s výjimkou několika regionů na jihu Moravy.