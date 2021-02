Z lidí mluví neznalost a zášť, míní majitel hotelu Pytloun. Všech 70 ubytovaných podle něj bylo na služební cestě

Praha Z důvodu podezření o nedodržování vládních opatření proběhl v sobotu policejní zátah v harrachovském hotelu Pytloun. Přestože mělo být v hotelu zhruba sedmdesát hostů, všichni podle majitele doložili, že se jedná o služební cestu.

„Potvrzuji, že Policie ČR (PČR) přijela v sobotu 30. ledna 2021 kolem 15. hodiny do našeho hotelu Pytloun Wellness Hotel Harrachov, kde příslušníci PČR na místě provedli kontrolu a zjistili, že je zde ubytováno zhruba 70 našich hostů,“ uvedl majitel harrachovského hotelu Lukáš Pytloun v reakci na informaci, že ve svém hotelu ubytovává hosty navzdory aktuálně platným vládním opatřením.

Dodává, že všichni hosté doložili, že jsou v hotelu na služební cestě a také předložili objednávky ubytování od svých zaměstnavatelů. „Pokud někdo z ubytovaných porušil nějaké nařízení, tak je to na šetření PČR, my jakožto ubytovatel postupujeme a děláme vše v souladu s nařízeními vlády,“ napsal Pytloun ve svém vyjádření.

Počet hostů ubytovaných v harrachovském hotelu vysvětluje také tím, že veškeré ubytovací kapacity, stejně jako i kapacity ostatních konkurenčních hotelů v nedalekém Liberci, jsou od 24. ledna až do konce příštího týdne zcela vyprodané. Důvodem je pak podle něj ubytování štábu hollywoodské produkce, který zde natáčí. Američtí filmaři jsou podle něj ubytováni i v dalších libereckých hotelech, a to ve Zlatém lvu, Hotelu Arena nebo v Hotelu Liberec, a proto bylo potřeba některou firemní individuální klientelu přesunout do hotelu v Harrachově.

Z lidí mluví neznalost a zášť, míní majitel

„Ze strany místních a menších hoteliérů v Harrachově došlo podle mého názoru zřejmě k nedorozumění, nebo z lidí prostě mluví neznalost a také zášť, když například vidí parkoviště u našeho hotelu obsazené auty,“ uvedl Pytloun. Odkazuje přitom na vyjádření hlídače místního Parkhotelu, který pro Seznam Zprávy uvedl, že ještě během víkendu stálo u hotelu 57 zaparkovaných aut.

„Oproti menším hoteliérům, kteří cílí na individuální leisure hosty (hosté, jejichž důvodem turismu a ubytování není obchod, či jiná pracovní činnost - pozn. redakce), máme v současné době výhodu a jinou pozici, protože se zaměřujeme hlavně na firemní či byznys klientelu, na níž máme dlouholeté kontakty a vazby,“ sdělil majitel hotelu Pytloun s tím, že v loňském roce tato klientela tvořila zhruba 80 procent podílu ubytovaných a aktuálně je to téměř 100 procent.



Závěrem majitel dodává, že svým vyjádřením pro Seznam Zprávy, ve kterém uvedl, že „pokud malé hotely nemají přístup ke kompenzacím, tak obchází zákon a ubytovávají hosty i přes zákaz“, nechtěl nikomu cíleně ublížit.

„Zastávám se a vždy jsem se zastával menších hoteliérů a ubytovacích zařízení, kteří nemají přístup ke státním kompenzacím a velmi mě mrzí, že někteří to pochopili tak, jakože jsem je naprášil, že dělají něco nelegálně. Rozhodně to tak nebylo míněno,“ zakončil Pytloun.