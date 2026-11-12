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Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

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  16:11aktualizováno  16:11
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Z vládních Motoristů zamíří 17. listopadu k památníku na Národní třídě místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták. Uvedl to mluvčí strany Lukáš Koutník. Sám Oto Klempíř přitom ještě na konci října v rozhovoru pro iDNES.cz Premium tvrdil, že se zúčastní.

Kvůli cestě do Izraele, na které doprovodí premiéra Andreje Babiše (ANO), v Praze během tradiční připomínky sametové revoluce nebudou předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka ani šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Další z trojice členů vlády za Motoristy – ministr kultury Oto Klempíř řekl, že se ještě rozmýšlí. V nedávném rozhovoru pro iDNES Premium přitom tvrdil, že s návštěvou Národní třídy na svátek počítá.

Babišovo úterní oznámení, že nebude 17. listopadu v Česku, sklidilo kritiku opozičních představitelů. Babiš na Národní třídě pravidelně čelí protestům svých odpůrců, s příznivým přijetím se loni u památníku nesetkali ani Motoristé.

Na Národní třídě letos zastoupí hnutí ANO a vládu ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.

Kytici u památníku položí na Národní třídě prezident Petr Pavel, sametovou revoluci si připomenou také někteří opoziční představitelé. Server iDNES.cz v úterý informoval o tom, že mimo jiné šéf poslanců ODS Marek Benda nebo předseda Pirátů Zdeněk Hřib budou 17. listopadu na návštěvě Tchaj-wanu.

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Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026)

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