Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

Kvůli cestě do Izraele, na které doprovodí premiéra Andreje Babiše (ANO), v Praze během tradiční připomínky sametové revoluce nebudou předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka ani šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Další z trojice členů vlády za Motoristy – ministr kultury Oto Klempíř řekl, že se ještě rozmýšlí. V nedávném rozhovoru pro iDNES Premium přitom tvrdil, že s návštěvou Národní třídy na svátek počítá.
Babišovo úterní oznámení, že nebude 17. listopadu v Česku, sklidilo kritiku opozičních představitelů. Babiš na Národní třídě pravidelně čelí protestům svých odpůrců, s příznivým přijetím se loni u památníku nesetkali ani Motoristé.
Na Národní třídě letos zastoupí hnutí ANO a vládu ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
Kytici u památníku položí na Národní třídě prezident Petr Pavel, sametovou revoluci si připomenou také někteří opoziční představitelé. Server iDNES.cz v úterý informoval o tom, že mimo jiné šéf poslanců ODS Marek Benda nebo předseda Pirátů Zdeněk Hřib budou 17. listopadu na návštěvě Tchaj-wanu.