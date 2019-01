Padlí politici se dali do služeb byznysu. Exposlanec Černoch a bývalý náměstek vedou vlivné lobbistické organizace

PRAHA Dvě vlivné lobbistické organizace ohlásily změny na své špici. Do jejich čela nastoupili vysloužilí politici. Bývalý náměstek pražského primátora Jiří Nouza je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, někdejší poslanec Marek Černoch se zase stal výkonným ředitelem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Oba odráží dlouholetý tuzemský trend, že hranice politiky a byznysu potažmo lobbingu nejsou zrovna nepropustné.

„Asociace řeší v rámci finančního trhu legislativní procesy, provádí diskuzi o výkladu zákonů, provádí komunikaci mezi členskými společnostmi i komunikaci navenek. Je to manažerská činnost a znalost finančního trhu, o které se dlouhodobě zajímám. Sám jsem jako poradce působil,“ řekl LN ke své nové funkci Marek Černoch. „Poslání ředitele asociace je hájit zájmy členů. To je i mým úkolem,“ dodal exposlanec zaniklého hnutí Úsvit.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) sdružuje na pětadvacet subjektů, k nejvýraznějším z nich se řadí Fincentrum, Partners Financial Services a Broker Consulting. Že jde o mocné uskupení, dokládají její úspěchy na poli lobbingu. ČASF si třeba zvládla dojednat, že v rámci životního pojištění míří pojistné v prvních dvou letech plateb coby provize k poradcům.

Vlivným hráčem ve svém oboru je i Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), dohromady čítá několik set firem. K SPS náleží například Hochtief, Metrostav či Skanska. Od ledna podléhá svaz řízení bývalého náměstka pražského primátora v letech 2013 a 2014 Jiřího Nouzy (dříve TOP 09). Naposledy působil coby řadový zastupitel na pražském magistrátu, jeho politická mise se završila neúspěchem v loňských komunálních volbách.

‚Vysloužilý politik není relevantní pojem‘

Z byznysu do politiky a obráceně Nejvýraznější příklady působení za oběma hranicemi byznysu a politiky: Andrej Babiš (64 let) Od prosince 2017 premiér České republiky, většinu minulého volebního období ministr financí, zakladatel a předseda hnutí ANO. Do politiky vstupoval jako majitel holdingu Agrofert sdružující více než 200 firem, koncern kvůli zákonu o střetu zájmů vložil roku 2017 do svěřenského fondu. Babišův možný střet zájmů aktuálně prověřuje Evropská komise Mirek Topolánek (62 let) Bývalý premiér ODS, vládu řídil v letech 2006 až 2009, straně předsedal od roku 2002 do roku 2010. Po odchodu z politiky se stal předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky, radu řídil od roku 2011 do listopadu loňského roku. Aktuálně pracuje v Energetickém a průmyslovém holdingu byznysmena Daniela Křetínského



Marta Nováková (64 let)

Ministryně průmyslu a obchodu byla dříve podnikatelka v oblasti cestovního ruchu, prezidentkou Svazu průmyslu a cestovního ruchu a členkou vedení Hospodářské komory. Proslavila se jako jedna z investorek v pořadu Den D. Funkcí a podílů ve firmách se musela vzdát, když – po opakovaném přemlouvání – loni v létě přijala nabídku účasti v Babišově vládě.

Při pohledu na změny v nejvyšších funkcích obou uskupení zaujme, že do nich usedli právě vysloužilí politici. Žádný z jejich předchůdců za sebou politickou zkušenost neměl. SPS řídil posledních 14 let Václav Matyáš, který se naprostou většinu svého profesního života profiloval právě ve stavebnickém oboru. ČASF má za sebou prozměnu deset let pod „vládou“ Jiřího Šindeláře, ten je rovněž pevně zapuštěný ve finančním sektoru. Ostatně po odchodu z pozice výkonného ředitele asociace pokračuje v oboru.

Černoch rozporuje možnou interpretaci, že ho do aktuální pozice vynesla jeho předchozí politická praxe. Pro svou ředitelskou funkci ji považuje za nepodstatnou. „Je plně na asociaci koho si zvolí a pojem ‚vysloužilý politik‘ mi přijde nerelevantní. Baví mě pracovat a věnovat se činnostem naplno. Dokáži komunikovat a hledat řešení. To je, myslím, přidaná hodnota,“ popisuje své kvality poslanec z let 2013 až 2017.

Nouza se pro LN napřímo nevyjádřil, omluvil se kvůli jednání. Písemné dotazy pak přehrál na mluvčí svazu. „Pokud ode mě chcete odpovědi, pošlete to paní mluvčí. Ona se se mnou domluví, jak to uděláme,“ uvedl šéf SPS. Mluvčí svazu Alena Čechová uvedla, že hlavními výzvami Nouzy na jeho pozici je posílit postavení svazu, přispět ke zjednodušení stavebního práva a podílet se na řešení situace dostupného bydlení.

Zda představuje předchozí politické angažmá nového prezidenta pro SPS bonus, mluvčí Čechová explicitně nepotvrdila. Přidanou hodnotou je v takové pozici podle ní každá zkušenost. „Je ale omyl domnívat se, že by svaz politické zkušenosti neměl už z předchozího období – představitelé svazu byli s politiky pracovně v kontaktu, aby jim předávali cenné poznatky o oboru stavebnictví,“ poznamenala mluvčí.

Metrostav je spokojený

Volba bývalých politiků coby nových hlav lobbistických skupin dává smysl. Hlavní snahou takových organizací je tlačit na změnu legislativy tak, aby výsledné zákony lépe odrážely jejich zájmy. Potkávat se, smlouvat a vyjednávat, taková je klíčová náplň pro SPS i ČASF. Protože legislativu utváří politici, kdo jiný než někdo se zkušeností z tohoto prostředí může lobbovat efektivněji. Má styky, zná zákulisí a orientuje se ve schvalovacím procesu.

„V zásadě v tom nevidím problém. Z pohledu lobbistického svazu je to možná nejlepší volba, protože ti lidé znají legislativní proces a mají kontakty,“ uvedl pro LN k bývalým politikům v lobbingu Marek Zelenka, předseda sdružení Oživení mapující kvalitu veřejné správy. „Není to případ revolving doors (otáčivé dveře, pozn. aut.), kdy si politici něco připraví, typicky zakázku, a pak jde dou soukromé firmy, která ji realizuje,“ dodal.

Potíž by ale spatřoval v tom, pokud politik před nástupem do byznysu aktivně měnil pravidla sektoru, v němž zakotvil. „Kdyby politik něco vehementně prosazoval, co by ovlivnilo celý sektor. Například kdyby se bývalý poslanec stal předsedou svazu solárního průmyslu a předtím hlasoval pro zvýšení dotací, tak v takové chvíli by to byl problém,“ vysvětlil Zelenka.

„S volbou představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou bylo zvolení Jiřího Nouzy za prezidenta, jsme přiměřeně spokojeni,“ sdělil LN mluvčí stavebního gigantu Metrostav Vojtěch Kostiha. Firma od něj očekává tlak na úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek. „Dále si slibujeme užší spolupráci na dlouhodobém plánování investic a rozvojových koncepcí státu i municipalit a změnu přístupu k procesování změn během výstavby,“ dodal.

‚Neberte to jako výraz neúcty‘

Oslovení členové asociace finančního poradenství k volbě svého nového představeného přistupují zatím opatrně. O jeho profesním profilu někteří neví o nic víc než to, že se pohyboval v politice. „Čekáme od něj to, co bychom čekali od kohokoliv jiného. Že naváže na činnost, kterou vykonával jeho předchůdce. Věříme, že bude v nové roli úspěšný,“ uvedl pro LN mluvčí Fincentra Miroslav Beneš.

Střídání na nejvyšších postech obou organizací spojují vedle politického rozměru i okolnosti završení éry předchozích špiček. Jak Václav Matyáš tak Jiří Šindelář končí dobrovolně. První z nich dokonce svůj odchod avizoval dopředu. Nouza i Černoch uvolněné pozice zaplnili po výběrovém řízení. O konkurz na pozici výkonného ředitele ČASF podle informací LN projevili včetně Černocha zájem tři uchazeči, SPS okolnosti výběrového řízení tají.

„Neberte to, prosím, jako výraz neúcty, jen už k tématu nemám víc co dodat,“ odpověděla mluvčí Čechová na doplňující dotazy včetně toho, s kolika soupeři se musel nový prezident v konkurzu utkat. Uvedla však, že představenstvo SPS vyslalo Nouzu na prezidentskou sesli jednomyslně. Před působením na magistrátu se Nouza pohyboval v soukromém sektoru, v minulé dekádě pak působil i na ministerstvu dopravy či financí.