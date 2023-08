Policie eskortovala do Česka obžalovaného z podvodů. Skrýval se na jachtě u Korfu

„Po třech týdnech v řecké vazbě je od včerejšího večera muž v pražské policejní cele, kam ho z letiště převezli pražští pátrači. Eskorta z Athén do Prahy proběhla bez komplikací a provedli ji Air Marshalové cizinecké policie,“ řekl dnes mluvčí.

Muž se podle Schöna dlouhodobě vyhýbal trestnímu řízení a v březnu letošního roku se začal skrývat. Soudy proto vydaly příkaz k jeho zatčení, policisté následně zjistili, že se skrývá v zahraničí. „Na začátku dubna tak byl na uprchlíka vydán i Evropský zatýkací rozkaz, který umožňuje rychlé a efektivní provádění nezbytných úkonů na území EU, včetně zadržení muže v zahraničí,“ uvedl Schön.

Indicie podle mluvčího vedly nejprve do Německa, Chorvatska a nakonec i do Řecka. „Vzhledem k tomu, že získané informace stále více ukazovaly na to, že se muž skrývá v Řecku a k pohybu i úkrytu využívá loď, která v jeho životě hrála již dříve významnou roli, stalo se běžnou součástí práce kriminalistů i každodenní využívání veřejně dostupných aplikací ke sledování pohybu lodí na moři,“ popsal mluvčí. Prověřili i rodinu obžalovaného muže a jeho dřívější vystupování v médiích.

Čeští policisté tak museli sledovat jachtařské diskusní stránky a spolupracovat i s řeckou pobřežní stráží, která muže nakonec v pondělí 31. července na lodi několik desítek metrů od pobřeží ostrova Korfu zadržela.

Identitu zadrženého Schön neupřesnil. V souvislosti s případem údajného tunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD) policie podle serveru Seznam Zprávy pátrala po třiašedesátiletém Jiřím Liškovi obžalovaném z úvěrového podvodu.