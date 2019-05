Z Vltavy v Podbabě vylovili mrtvého bezdomovce, po muži spadlém do kanalizace policie stále pátrá

Praha Z Vltavy v pražské Podbabě v úterý poříční policie vylovila mrtvého muže. Podle informací mluvčího pražské policie Jana Rybanského šlo zřejmě o zhruba padesátiletého bezdomovce. Na dotaz ČTK vyloučil, že by šlo o muže, který před dvěma týdny spadl do kanalizace a dosud nebyl nalezen.

Policie podle informací Rybanského zjišťuje totožnost utonulého muže, nařízena byla pitva. Oznámení od náhodného svědka policie obdržela v úterý ráno v půl deváté. Podle informací serveru Týdeník policie, který na událost upozornil, policie uzavřela kvůli případu cyklostezku podél Vltavy.

„Můžu vyloučit, že by šlo o muže, který pravděpodobně uvízl v kanalizaci koncem dubna,“ řekl ČTK Rybanský. Po muži, který 29. dubna spadl do šestimetrové výpusti v Patočkově ulici v Praze 6, policie stále pátrá. V uplynulých dnech prohledala vytipovaná místa na pravém i levém břehu Vltavy až do Klecan. „Zatím jsme ho nenašli,“ uzavřel Rybanský.