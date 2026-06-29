Za ANO chtějí do Senátu dětský onkolog, bývalý rektor či partnerka miliardáře

  17:40aktualizováno  17:40
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Vědecký ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny Jaroslav Štěrba

Vědecký ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny Jaroslav Štěrba | foto: Archiv Jaroslava Štěrby

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík. (červenec 2022)
Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra na křtu knihy Za hranice odolnosti (25....
Náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie...
Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...
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Dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře Leona Tsoukernika, který vybudoval síť kasin, chtějí kandidovat za ANO do Senátu. Jejich nominaci, stejně jako další, schvaluje vedení vládního hnutí.

Štěrba má kandidovat v Brně, Sedlařík ve Zlíně a Tsoukernik v senátním obvodu Cheb. Alespoň tak to vyplývá z nominací krajských buněk.

V Plzni hodlá hnutí ANO nasadit náměstkyni primátora Lucii Kantorovou, v senátním obvodu Pelhřimov jindřichohradeckého starostu Michala Kozára.

V Praze 5 by se o post v Senátu měl utkat Lubomír Brož, zastupitel a radní městské části, v Praze 9 Roman Žalud, zpěvák a podnikatel, v centru hlavního města radní první městské části Karel Grabein Procházka.

V Trutnově má být kandidátkou Zuzana Chovancová, primářka očního oddělení místní nemocnice, v Hradci Králové náměstkyně hejtmana Jana Hůlková, v Rychnově nad Kněžnou poslanec ANO Petr Sadovský.

V Moravskoslezském kraji mají v senátním obvodu Frýdek- Místek kandidovat náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková, v obvodu Ostrava-město Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně ostravského primátora a starostka Poruby, v Karviné starostka Orlové Lenka Brzyskowská, starostka Orlové na Karvinsku. V senátním obvodu Uherské Hradiště nestraník, zdravotnický záchranář Jiří Vašica.

Na úrovni vládní koalice ANO, SPD a Motoristé zástupci stran jednali o spolupráci. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že si strany vyměnily své pozice a rozhovory budou pokračovat. Preferoval by nasadit společné kandidáty tak, aby se strany pokusily díky letošním volbám a volbám za dva roky získat v Senátu většinu.

Řada krajských organizací ANO ale navrhla kandidáty podle svého, bez ohledu na to, co o tom říká Okamura.

Vedení ANO musí po konci Prokopa vyřešit i otázku lídra kandidátky v Praze

Špičky ANO budou muset také vyřešit, kdo povede kandidátku hnutí v Praze po rezignaci krajského lídra a dosavadního kandidáta na primátora hlavního města Ondřeje Prokopa.

Všech politických funkcí se vzdal minulý týden kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kauza hnutí poškozovala.

„Já o to rozhodně neusiluji. Mám jiné priority a plány,“ sdělil iDNES.cz místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, který patří mezi nejznámější politiky ANO v hlavním městě. Poslankyně Barbora Rázga tuto možnost nevyloučila.

„Já se věnuji své práci na magistrátu a ve Sněmovně, která je pro mě důležitá. Vážím si toho, že si lidé všímají práce, kterou odvádím. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Ondry je čerstvé, tak nejdříve si musíme vše říct interně,“ uvedla pro iDNES.cz Rázga. Možnost, že by právě ona mohla nahradit Prokopa, tak neodmítla.

Pražská organizace v pátek uvedla, že její předsednictvo koordinuje postup kolem lídra s vedením a situací se intenzivně zabývá. Klub ANO v pražském zastupitelstvu v neděli večer zvolil předsedou Jana Hušbauera.

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