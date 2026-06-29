Štěrba má kandidovat v Brně, Sedlařík ve Zlíně a Tsoukernik v senátním obvodu Cheb. Alespoň tak to vyplývá z nominací krajských buněk.
V Plzni hodlá hnutí ANO nasadit náměstkyni primátora Lucii Kantorovou, v senátním obvodu Pelhřimov jindřichohradeckého starostu Michala Kozára.
V Praze 5 by se o post v Senátu měl utkat Lubomír Brož, zastupitel a radní městské části, v Praze 9 Roman Žalud, zpěvák a podnikatel, v centru hlavního města radní první městské části Karel Grabein Procházka.
V Trutnově má být kandidátkou Zuzana Chovancová, primářka očního oddělení místní nemocnice, v Hradci Králové náměstkyně hejtmana Jana Hůlková, v Rychnově nad Kněžnou poslanec ANO Petr Sadovský.
V Moravskoslezském kraji mají v senátním obvodu Frýdek- Místek kandidovat náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková, v obvodu Ostrava-město Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně ostravského primátora a starostka Poruby, v Karviné starostka Orlové Lenka Brzyskowská, starostka Orlové na Karvinsku. V senátním obvodu Uherské Hradiště nestraník, zdravotnický záchranář Jiří Vašica.
Na úrovni vládní koalice ANO, SPD a Motoristé zástupci stran jednali o spolupráci. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že si strany vyměnily své pozice a rozhovory budou pokračovat. Preferoval by nasadit společné kandidáty tak, aby se strany pokusily díky letošním volbám a volbám za dva roky získat v Senátu většinu.
Řada krajských organizací ANO ale navrhla kandidáty podle svého, bez ohledu na to, co o tom říká Okamura.
Vedení ANO musí po konci Prokopa vyřešit i otázku lídra kandidátky v Praze
Špičky ANO budou muset také vyřešit, kdo povede kandidátku hnutí v Praze po rezignaci krajského lídra a dosavadního kandidáta na primátora hlavního města Ondřeje Prokopa.
Všech politických funkcí se vzdal minulý týden kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kauza hnutí poškozovala.
„Já o to rozhodně neusiluji. Mám jiné priority a plány,“ sdělil iDNES.cz místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, který patří mezi nejznámější politiky ANO v hlavním městě. Poslankyně Barbora Rázga tuto možnost nevyloučila.
„Já se věnuji své práci na magistrátu a ve Sněmovně, která je pro mě důležitá. Vážím si toho, že si lidé všímají práce, kterou odvádím. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Ondry je čerstvé, tak nejdříve si musíme vše říct interně,“ uvedla pro iDNES.cz Rázga. Možnost, že by právě ona mohla nahradit Prokopa, tak neodmítla.
Pražská organizace v pátek uvedla, že její předsednictvo koordinuje postup kolem lídra s vedením a situací se intenzivně zabývá. Klub ANO v pražském zastupitelstvu v neděli večer zvolil předsedou Jana Hušbauera.