Za brutální vraždu servírky dostal Roman Fousek výjimečný trest téměř třiceti let vězení

PELHŘIMOV Výjimečný trest v délce 29 let a deset měsíců vynesl táborský soud nad mužem, který podle nepravomocného rozsudku loni brutálně zavraždil servírku v Humpolci. Sedmačtyřicetiletý Roman Fousek podle verdiktu soudce trpí sadisticko-nekrofilními sklony a pro společnost je nebezpečný. Po odpykání trestu by proto měl nastoupit do zabezpečovací detence. O rozsudku informoval Pelhřimovský deník.

Servírka v humpolecké hospodě Na Mlýnku byla zavražděna v noci z 12. na 13. prosince loňského roku. Pachatel ženě zasadil 90 bodnořezných ran po celém těle, část z nich po její smrti.

Muž podle policie třikrát loupil v Praze. Vážně pobodal servírku Fousek, který si už dříve odpykal deset let vězení za pokus o vraždu, se k vraždě servírky nepřiznal. Tvrdí, že v humpolecké restauraci byl, ale na samotný čin si kvůli opilosti nepamatuje. V pátek nevyužil ani možnost vyjádřit se v závěrečné řeči. Senát táborského soudu zvažoval možnost uložit obžalovanému doživotní trest, nakonec tak ale neučinil. „I sama státní zástupkyně, která se původně klonila k doživotnímu trestu, nakonec v závěrečné řeči navrhla nižší trest,“ uvedl podle Pelhřimovského deníku předseda senátu Ondřej Kubů. Kromě výjimečného nepodmíněného trestu uložil soud Fouskovi zabezpečovací detenci na dobu neurčitou. Kromě toho muž dostal peněžitý trest zhruba 14 000 korun a soud nařídil propadnutí nožů, které u něj policisté po vraždě našli. Rozsudek táborského soudu není pravomocný. Státní zástupce ani obžalovaný nechtěli podle deníku další postup komentovat. Případné odvolání by řešil Vrchní soud v Praze.