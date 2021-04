Za čtvrtek přibylo nejméně nakažených od půlky prosince. Klesá i obsazenost nemocnic

Praha V Česku ve čtvrtek přibylo 5245 potvrzených případů covidu. Je to nejméně v pracovní den od 14. prosince. Podobný nárůst případů byl také v úterý. Před týdnem ve čtvrtek laboratoře odhalily o tisíc nakažených více. Zdravotníci v ČR ve čtvrtek aplikovali 58 928 dávek vakcíny proti covidu. Je to nejvíc od začátku vakcinace. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

K dnešnímu ránu byla v českých nemocnicích volná čtvrtina standardních lůžek s kyslíkem. Pro pacienty s covidem-19 bylo určeno 2064 neobsazených postelí. Únava po vakcíně nemusí vadit. Teplota nebo bolest svalů značí, že tělo na očkování dobře reaguje, tvrdí odborníci Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od 27. prosince. Alespoň jednu dávku dosud dostalo 1 971 079 lidí, oběma potřebnými dávkami je očkováno 663 000 lidí. Čtvrteční počet očkovaných byl sice dosud rekordní, v polovině března ovšem premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích 100 000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny. Nyní se v ČR očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv Za tento týden zatím v Česku přibylo 19 289 nakažených. Minulý týden to za stejnou dobu bylo více než 29 000 případů. Velký rozdíl ale zkresluje pondělí, které bylo minulý týden standardně pracovní, zatímco tento týden byly Velikonoce. Nárůst případů se tak lišil o více než 5500. V mezitýdenním srovnání ale nárůsty klesaly i v další dny, ačkoliv ne tak výrazně. Část Evropy se bojí AstraZeneky, Česko ne. Odborníci uklidňují, že k tomu není důvod S nákazou dosud v zemi zemřelo 27 617 lidí. Stejně jako zpomaluje epidemie, klesají pomalu také počty zemřelých. Stále však zůstávají denně v trojciferných číslech. Ovšem zatímco v březnu denní počty zemřelých několikrát překročily 200, v dubnu se drží spíše lehce nad stovkou. Na čtvrtek pak zatím připadá 60 obětí. Tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou. Méně než sto zemřelých s covidem za den bylo naposledy 20. prosince. Zjednodušené reprodukční číslo nepatrně stouplo z 0,73 na 0,74. Udává průměrný počet lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Jestliže je vyšší než jedna, šíření nemoci zrychluje, pokud nižší, epidemie zpomaluje. Pod hodnotou jedna se reprodukční číslo drží nepřetržitě od 8. března.