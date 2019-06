Podmínka a pokuta 30 tisíc. Soud potrestal muže za hajlování na akci SPD v centru Prahy

PRAHA Půlročním podmíněným trestem s dvouletou zkušební dobou byl potrestán třiačtyřicetiletý muž za hajlování na dubnové akci SPD na Václavském náměstí. Má také zaplatit pokutu 30 000 korun. Rozsudek je nepravomocný. Informovala o tom ve čtvrtek Česká televize.

SPD pořádala 25. dubna odpoledne při příležitosti zahájení kampaně pro evropské volby demonstraci proti „diktátu Evropské unie“. Akce se podle odhadů zúčastnilo několik stovek lidí. V dolní i horní části náměstí se shromáždili také názoroví odpůrci SPD, kteří se snažili akci hnutí přehlušit.



Guy in military unitorm with Czech flag is performing Nazi salute during extreme right @m_lepen @matteosalvinimi manifestation in Prague. Meanwhile policie is arresting antifascists. @115Kolektiv #AntiFascista #prague #nopasaran pic.twitter.com/tsHQhWXcPl