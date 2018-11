Za loupeže u Kauflandu půjdou muži na sedm a tři roky do vězení

Praha Lukáš Tichý půjde za dvě loupeže z let 2012 a 2014 u Kauflandu v Náchodě na sedm let do vězení. Rozhodl o tom ve čtvrtek pravomocně odvolací pražský vrchní soud. Spolupachateli jedné z loupeží Ludvíku Vaňkovi uložil odvolací senát tříletý trest. Sdělila to mluvčí soudu Simona Heranová.

Obě loupeže zorganizoval a provedl Tichý, který dříve pracoval v bezpečnostní agentuře. Vaněk se podílel na první z nich, při které se mužům podařilo ukrást 1,3 milionu korun. Při druhé loupeži Tichý neuspěl, popálil ale pracovnici bezpečnostní služby. Vstříkl jí na hlavu pepřový sprej, stiskl paralyzér a výboj zapálil aerosol na její tváři a vlasech. Ženě se podařilo utéct do trezorové místnosti, kde se zamkla. Zranění nebyla vážná.



Druhé loupeže se s Tichým účastnila Martina Vyčítalová, která již dříve dostala od královéhradeckého krajského soudu pravomocný podmíněný trest.