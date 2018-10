Za maturity bude ručit analytička. Ředitelka Cermatu hledá způsob, jak se vyvarovat chyb svého předchůdce

Tři měsíce je Michaela Kleňhová ředitelkou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které má zodpovědnost za zadávání a vyhodnocování jednotné části maturitní zkoušky a také jednotných testů pro přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Vystřídala tak Jiřího Zíku, jehož jméno se skloňovalo v souvislosti s každou chybou v tom složitém soukolí. Popravdě bylo třeba Michaelu Kleňhovou k rozhovoru přemlouvat. Poukazovala na to, že je ve funkci krátce, že diskuse o eventuálních změnách zkoušek teprve začíná, a hlavně, že Cermat je jenom servisní organizací, která prostě plní zadání státu. Přesto jsme se od ní dozvěděli pár zajímavých věcí.

LN: Jak se cítí člověk, který je na mušce velké části veřejnosti?

Už když jdete do konkurzu, musíte počítat s tím, že budete pod tlakem, protože maturity a přijímací zkoušky na střední školy jsou prostě citlivé téma. Skoro každý má někoho, kdo dělá maturitu nebo přijímačky. Takže jsem s tím počítala, ale musím říct, že realita je o něco horší, než jsem očekávala.

LN: Lze takový úkol, jako je zadání a vyhodnocení těchto zkoušek, vůbec splnit bez chyby? Váš předchůdce skončil na jednom přísloví. Připomeňme jakém.

Studenti měli doplnit rčení „co růže přináší“. Za správnou odpověď bylo považováno slovo „trpělivost“, ale pak se dohledalo, že i „čas růže přináší“. Pokud jde o tu vaši otázku, já myslím, že totálně bez chyby nejde dělat téměř nic, v čem hraje roli lidský faktor. Vždycky je nějaké riziko a jde o to je minimalizovat.

LN: Vy sama jste v oblasti testování zatím nepracovala. Učila jste třeba někdy?

Ne, já vystudovala matematicko-fyzikální fakultu a jsem čistý statistik. Dlouhodobě jsem se ale specializovala na statistiku ve vzdělávání.

LN: Zůstává v Cermatu i Jiří Zíka?

Ano, pan Zíka je ředitelem sekce, která zajišťuje logistiku.

LN: Takže on je zodpovědný za obměnu datových a digitálních terminálů ve školách, kterou někteří považují za zbytečnou, protože počítače, tiskárny a skenery školy už přece mají...

Tu techniku je třeba obměnit, protože ta, co školy měly, je deset let stará a není možné s ní zajistit kvalitu a bezpečnost zpracování výsledků maturitních a jednotných přijímacích zkoušek. Skenery, které školám dodáváme, mají opravdu velké rozlišení, což je důležité při vyhodnocování úloh. Je taky potřeba zpracovávat zkoušky jednotným softwarem. Pokud by školy administrovaly zkoušky na své vlastní technice, tak si nedovedeme představit, že by se maturity stíhaly v termínu a že by technika neselhávala.

LN: Dosud jste přece tu starší techniku používali...

Ano, ale byly to terminály deset let staré a začínaly už s nimi být problémy.

LN: Existuje taky podezření, že v dodavatelské firmě jsou lidé spojení s Cermatem. Nebyli to oni, kdo prosadil obměnu?

Ne, to byl náš požadavek.

MICHAELA KLEŇHOVÁ (*1963) ■ Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. ■ Specializovala se na statistické informace a analýzy ve vzdělávání. ■ Působilav Ústavu pro informace ve vzdělávání, na ministerstvu školství a na Českém statistickém úřadě. ■ Do Cermatu nastoupila na základě konkurzu v lednu 2018 jako vedoucí sekce analýz a vnějších vztahů. ■ Post ředitelky Cermatu zastává od 1. 6. 2018.

LN: Mluvili jste s panem Zíkou o tom, čeho se máte vyvarovat, abyste nemohla být kritizovaná jako on?

Já bych neřekla, že by pan Zíka udělal něco vysloveně špatně. Ovšemže jsme se zabývali tím, jak k chybě, o níž byla řeč, mohlo dojít. Je jasné, že když už k něčemu takovému dojde, tak jde hlavně o to napravit to co nejrychleji. Řešíme hlavně otázku, jak odchytávat signály o možných chybách z terénu. Další, co je možné udělat, je posílit tým, který testy posuzuje, i když už je poměrně široký. Na druhou stranu není možné tyto týmy rozšiřovat příliš, protože čím více lidí se na tvorbě a posuzování testů podílí, tím vyšší je riziko prozrazení úloh. Spíš se snažíme, aby ty úlohy viděli nejen učitelé, ale i víc expertů, v případě češtiny konkrétně bohemistů.

LN: Kolik lidí se vlastně podílí na jedné úloze? Nabízejí Cermatu úlohy například sami učitelé nebo další dobrovolníci?

Úlohy nabízejí většinou učitelé. Hlavně ale máme svůj tým lidí, kteří úlohy dopracovávají. Ty totiž musí zapadat do kontextu celého testu a musí být jednoznačné. Než se taková úloha do testu dostane, projde dost složitou cestou. Když jsou jednotlivé úlohy zpracované, tak se pilotují, tedy ověřují v terénu. Když je hotový celý test, tak jej jako celek posuzuje tým expertů.

LN: Obměňuje se ten tým?

Ano, obměňuje. Pokud by v týmech byli pořád stejní lidé, hrozí nebezpečí, že mohou začít trpět profesionální slepotou.

LN: Jak probíhá to ověřování v terénu?

Test se zadává žákům v určitém relevantnímu vzorku, je ale nutné vzorek vybírat tak, aby s konkrétní úlohou nepřišli do styku žáci, kteří budou následně testovaní.

LN: Ministr školství Robert Plaga slibuje spustit o maturitách i přijímačkách novou diskusi. Tušíte, čeho by se měla týkat?

K interním debatám na ministerstvu jsme zváni už teď, poskytujeme k nim totiž důležitá data. Víc se ale k otázce nemohu vyjádřit. Veřejná diskuze zatím spuštěna nebyla, byť v médiích se objevují střípky možných témat.

LN: Ministr se například zmínil, že podle jeho názoru by měla mít maturita z matematiky, jejíž spuštění se připravuje, dvě úrovně, tedy jen základ a matematiku plus. Nebylo by na místě, kdyby to byla spíš matematika a matematika minus?

Současná maturita z matematiky ověřuje základ znalostí, které by měl mít každý absolvent maturitního oboru střední školy, tedy s výjimkou uměleckých oborů. Zatím je jednou z povinně volitelných zkoušek. Co se týče úrovně testovaných znalostí, tak kdybychom šli ještě níž, tak se dostáváme víceméně na úroveň znalostí, které by měl mít absolvent základní školy.