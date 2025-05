Pražané si cestou do práce metrem mohli všimnout nových citylightů s tváří pražského volebního lídra, prvního místopředsedy ANO a místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka, jak přesvědčuje voliče, že za vlády ANO byly o 24 procent nižší nájmy.

Podle mluvčího ANO Martina Vodičky nejde jen o Havlíčkovu iniciativu, ale o širší součást kampaně před podzimními sněmovními volbami.

„Na velkoformátových plochách po celé republice je předseda Babiš s vševypovídajícím heslem ‚Na straně Česka‘. To je doplněno billboardy, citylighty, ale i plakátovými formáty s tématem ‚Za Babiše bylo líp‘, respektive ‚Za nás bylo líp‘,“ uvedl mluvčí hnutí ANO.

Prezident Petr Pavel stále ještě nevyhlásil termín voleb do Sněmovny, takže volební kampaň ještě oficiálně nezačala, což znamená, že se výdaje za novou část kampaně hnutí ANO nezapočítají do limitu nákladů, které nesmějí v případě voleb do Sněmovny překročit 90 milionů korun.