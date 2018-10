Zeman: Za neúspěchem pražské ČSSD ve volbách stojí Poche, Drahoš dostal cenu útěchy

„Panu Drahošovi mohu blahopřát už teď a jako bývalý prognostik mohu s předstihem blahopřát i dalším svým protikandidátům,“ řekl Zeman a dodal, že úspěch ve volbách do Senátu je pro ně cena útěchy. „Já nechci senátní křeslo podceňovat, nicméně když se podíváte na prezidentské křeslo, je přeci poněkud masivnější,“ uvedl Miloš Zeman pro Blesk.

Hnutí Slušní lidé zůstalo v brněnských komunálních volbách v poli poražených, do městského zastupitelstva neproniklo. Uskupení, které na sebe letos upozornilo blokádou hry na festivalu Divadelní svět, získalo 2,7 procenta hlasů. Přesto chtějí Slušní lidé v politice pokračovat.

