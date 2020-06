Za norka o 1500 korun víc než za lišku. Zakázané kožešinové farmy mohou od státu dostat téměř 180 milionů

Praha Majitelé dnes již zakázaných kožešinových farem mohou dostat od státu celkem obdržet téměř 180 milionů korun. Sněmovním zemědělským výborem v únoru prošel návrh o navýšení finančních kompenzací pro bývalé chovatele. V příštích týdnech o tom budou hlasovat poslanci v rámci projednávání novely zákona na ochranu zvířat.

S pozměňovacím návrhem přišla poslankyně Margita Balaštíková (ANO). Ta navrhuje, aby kožešinoví farmáři získali od státu 6900 korun za každého norka a 5400 korun za každou lišku. Vzhledem k tomu, že na českých kožešinových farmách bylo chováno zhruba 25 tisíc zvířat, chovatelé by dohromady dosáhli na 176 milionů korun.

Návrh podpořilo i ministerstvo zemědělství (MZe). „MZe souhlasí s principem odškodnění formou náhrady škody dle počtu chovaných zvířat, výši sazby ale nestanovovalo,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

Spolek OBRAZ - Obránci zvířat ale upozorňuje, že v návrhu chybí jakákoliv data a podklady vysvětlující konkrétní částky. „Nikdo nám neukázal žádnou analýzu, na jejímž základě částky vypočítali,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda neziskové organizace Marek Voršilka.



Podle MZe má ale výše kompenzací své odůvodnění. „Sazby kompenzačního příspěvku se opírají o znalecké posudky na hodnotu genetického materiálu chovu, hodnotu nevyužitého majetku a výši průměrných nákladů spojených s ukončením chovu, který je následně rozpočítán na chovaná zvířata,“ vysvětlil mluvčí ministerstva. Podle něj ale samotný resort není předkladatelem pozměňovacího návrhu, a proto nenese zodpovědnost za konkrétní částky. „Konečná výše kompenzací nezávisí na MZe, ale na rozhodnutí poslanců,” dodal Bílý.



Odškodnění pro devět farem

Současný zákon říká, že někdejší farmáři mají nárok na příspěvek k pokrytí nesplacených závazků a náhradě jednoročního zisku. Podle odůvodnění návrhu je ale takové odškodnění nedostačující, neboť farmáři museli roky před zákazem investovat nemalé peníze do klecí, které odpovídají evropským standardům. „Adekvátní částka kompenzačního příspěvku by měla zahrnovat nejen náhrady za zmařené podnikání, ale také za vložené investice při povinné změně technologie chovného zařízení,” argumentuje Balaštíková v návrhu. Přechodné období od schválení zákazu k likvidaci farem bylo navíc podle ní krátké.

Vláda schválila zákaz kožešinových farem v České republice v červnu roku 2017. Na začátku loňského roku začal platit celoplošný zákaz a od února už nemohl žádný chovatel usmrtit lišku či norka za účelem získání kožešin. Farmáři se logicky začali domáhat odškodnění. Nejzazší termín do kdy si musí o kompenzace zažádat, je konec července. Čas se tedy krátí, většina majitelů ale vyčkává. „MZe evidovalo dvě žádosti, z nichž jedna byla vzata zpět,” přiblížil mluvčí resortu Bílý. Celkově bylo v Česku před zákazem registrováno devět kožešinových farem, zvířata tam byla usmrcována v plynových komorách nebo elektrickým proudem.

„Nikdy jsme se nebránili přiměřeným kompenzacím pro majitele zrušených kožešinových farem, jejich výše ale musí odpovídat reálné ekonomice těchto farem a musí být podložena seriózními analýzami,“ uvedl Voršilka ze spolku OBRAZ zvířat, který dlouhodobě bojoval za zákaz takových farem v Česku.



Se spolkem souhlasí i člen zemědělského výboru Vlastimil Válek (TOP 09). „Přijde mi, jakoby si čísla někdo vycucal z prstu, chybí mi tvrdá a jasná data,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec Válek. Jako jediný ve výboru hlasoval v únoru proti návrhu, zbytek poslanců jednohlasně zvýšené odškodnění schválil.



„Nebráním se adekvátní kompenzaci, to je slušnost, musí být ale odůvodněná,“ prohlásil Válek. Sám si udělal vlastní analýzu a přišel s protinávrhem, podle něj by se třeba fixní kompenzace u norků měla snížit na třetinu částky. „Samozřejmě chci o tom debatovat,“ dodal poslanec. Návrh poslankyně Balaštíkové teprve poputuje do sněmovny, kde musí projít druhým čtením, následně ho bude projednávat znovu sněmovní zemědělský výbor.

Norek zvedl cenu

MZe navíc v roce 2017 prosazovalo skromnější finanční kompenzace, které vycházely z odhadů resortu. Úřad tenkrát navrhoval, aby chovatelé dostali od státu 3000 korun za norka a 3900 korun za lišku. Nezměnila se tak jen výše odškodnění, ale i přehodnocení kompenzací za lišku a norka. „To je absurdní, liška je přeci větší než norek. Chovatelé norků mají ale v Česku mnohonásobně vyšší zastoupení, takže i silnější lobby,“ prohlásil předseda spolku spolku OBRAZ – Obránci zvířat Voršilka.

Ministerstvo zemědělství loni vyčlenilo na kompenzace pro bývalé provozovatele kožešinových farem osmdesát milionů korun, po schválení návrhu by muselo sáhnout o dost hlouběji do kapsy. I přesto pozměňovací návrh Balaštíkové podpořilo.

Většina z 25 tisíc chovných zvířat na kožešinových farmách byli norci, lišek tu bylo jen pár stovek. Třeba majitel největší kožešinové farmy ve Velkém Ratmírově David Vojtíšek choval přibližně 14 tisíc norků. Pokud návrh projde, dostal by od státu až sta milionovou kompenzaci. „Pro mě je tato částka přijatelná, jde o kompromis ze strany chovatelů,“ řekl serveru Lidovky.cz Vojtíšek.

Chovatel přitom v minulosti v mediích opakovaně uváděl, že do farmy v posledních letech investoval o dost méně. Vojtíšek loni v lednu veřejně prohlásil, že jeho farma měla roční tržby přes deset milionů korun a za posledních pět let do podniku investoval přibližně třicet milionů korun. „Já jsem nechtěl ukončovat chov, chtěl jsem pokračovat, stát mi to zakázal, proto musí nést zodpovědnost,“ uvedl. Vojtíšek prozatím nenašel uplatnění v jiném oboru. „V tuto chvíli nedělám nic, soustředím se na to, aby majitelé farem získali adekvátní odměny,“ přiblížil. Podle něj bylo přechodné období krátké a chovatelé neměli čas se připravit.