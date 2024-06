Sociální dávky lákají uprchlíky z Afriky, notovali si Dostálová s Vondrou

Volby do Evropského parlamentu dlouhodobě trápí nízká volební účast v České republice. Oba lídři se shodli na tom, že nízká volební účast v České republice je z důvodu vzdálenosti Bruselu a Štrasburku. Vondra navíc zkritizoval malou komunikaci europoslanců.

„Čeští voliči si myslí, že Brusel je daleko a evropská politika se nás netýká. V posledních dvou letech si občané uvědomují, že nás velmi ovlivňuje,“ uvedla lídryně kandidátky ANO do Evropského parlamentu Klára Dostálová.

Podle lídra koalice SPOLU do Evropského parlamentu Alexandra Vondry právo veta napomáhá jednotlivým zemím zasednout a jednat. Dostálová připustila, že by se Evropská unie mohla rozšířit o některé evropské země. Musela by se ale tvrdě dodržet Kodaňská kritéria.

Proč utíkají europoslanci za ANO z hnutí?

Podle slov Kláry Dostálové nekandiduje Dita Charanzová, jelikož nedokázala prodat svoji práci ve straně. Doplnila také, že podle jejích informací komunikovala Charanzová s předsedou ANO Andrejem Babišem o možné nominaci. Charanzové nominace však podle Dostálové nepřišla z regionů.

Dostálová také ujistila, že pro nynější volby hnutí ANO vybralo kvalitní tým s velkými politickými zkušenostmi.

Sociální dávky lákají uprchlíky z Afriky

„Migrační pakt kritizuji jako nedostatečný. Jsem přesvědčen, že takto nebude fungovat. Pomůže nárazníkovým zemím, ten proud ale bude dál pokračovat. Musíme udělat daleko víc. Cílové země musí omezit své sociální systémy, aby přestaly lákat lidé z Afriky,“ řekl Vondra.

„Migrační pakt je od začátku špatně,“ zmínila Dostálová, která upřesnila, že by Evropská unie měla nejprve přijít s ochranou vnějších hranic a bojem s pašeráky. „Do budoucna může v Evropě dojít ke kulturní a náboženské válce,“ vyjádřila. Dostálová potvrdila, že štědré sociálních dávky evropských států pro migranty z Afriky je „lákadlo“.

Green Deal, Ukrajina

„Green Deal je dobrá myšlenka, ale provedení není dobré. Musíme okleštit některé věci,“ řekl Alexandr Vondra. Dostálová upozornila na to, že česká vláda v rámci předsednictví schválila zákaz spalovacích motorů, což označila za největší zlo.

„Není na nás, abychom radili Ukrajincům, jakých území se mají vzdát,“ uvedl Vondra. Přirovnal to k Mnichovské dohodě.

„Je potřeba domluvit příměří, jednat o míru. Už i prezident připustil kompromis o jednání území,“ zmínila Dostálová.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční 7. a 8. června. Čeští kandidáti bojují o 21 míst.