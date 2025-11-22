Podle Karla Havlíčka půjde předseda hnutí ANO s konkrétními jmény, která by se měla objevit v nové vládě, na Hrad během příštího týdne. Podle místopředsedy hnutí ANO nebrání jmenování nové vlády ani střet zájmů Andreje Babiše.
V pořadu Za pět minut dvanáct Havlíček zopakoval, že jediným nominantem nové koalice na post premiéra je Babiš. „Jsme ve shodě v koalici a náš jediný kandidát na premiéra je Andrej Babiš. A pan Babiš se také premiérem stane,“ řekl ve vysílání.
Otázkou zůstává, zda se mezi nominanty nové vlády objeví také Filip Turek, o kterém se mluvilo jako možném ministru zahraničí. Předseda Motoristů Petr Macinka se v uplynulých dnech sešel s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě. Kromě programového prohlášení se zabývali právě i Turkem.
„Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu. Spolu budou řešit jmenování vlády,“ uvedla Kancelář prezidenta v tiskové zprávě po jednání Pavla s Macinkou.
„Já jsem mnohokrát řekli, že se mi jeho výroky nelíbí, ať jsem ale objektivní, já nevím, co všechno říkal. Jsme s Motoristy v koalici, jednáme s nimi, dejte nám ještě týden a budeme vědět více,“ uvedl Havlíček směrem k Turkovi.
Filip Turek na sebe v minulosti už několikrát upozornil, a ne vždy v dobrém světle. V červnu 2025, jen několik měsíců před volbami do Sněmovny, přinesl server Page not Found zprávu, že na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení. Viní ho ze znásilnění a roky trvajícího týrání.
Největší pozdvižení vyvolaly screenshoty jeho příspěvků a komentářů na sociálních sítích, které už po volbách v říjnu 2025 zmapoval Deník N. Podle textu používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho. Část příspěvků z jeho sociálních sítí jeho spolupracovnice promazala, další například schvalující vraždu padesáti muslimů na Novém Zélandu nebo výzvu „Do pece s takovými studenty“, tam ale zůstaly.