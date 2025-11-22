Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Autor:
  13:34aktualizováno  13:34
„Pokud nenastane nic mimořádného, vláda bude uspořádána v podobné době jako v roce 2021, předpokládám tedy někdy kolem půlky prosince,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Podle Havlíčka by měl Andrej Babiš přinést nominaci nové vlády na Hrad příští týden, v koalici panuje shoda, že jiný kandidát na post premiéra nepřipadá v úvahu.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Karel Havlíček a...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel...
Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...
10 fotografií

Podle Karla Havlíčka půjde předseda hnutí ANO s konkrétními jmény, která by se měla objevit v nové vládě, na Hrad během příštího týdne. Podle místopředsedy hnutí ANO nebrání jmenování nové vlády ani střet zájmů Andreje Babiše.

V pořadu Za pět minut dvanáct Havlíček zopakoval, že jediným nominantem nové koalice na post premiéra je Babiš. „Jsme ve shodě v koalici a náš jediný kandidát na premiéra je Andrej Babiš. A pan Babiš se také premiérem stane,“ řekl ve vysílání.

Otázkou zůstává, zda se mezi nominanty nové vlády objeví také Filip Turek, o kterém se mluvilo jako možném ministru zahraničí. Předseda Motoristů Petr Macinka se v uplynulých dnech sešel s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě. Kromě programového prohlášení se zabývali právě i Turkem.

„Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu. Spolu budou řešit jmenování vlády,“ uvedla Kancelář prezidenta v tiskové zprávě po jednání Pavla s Macinkou.

„Já jsem mnohokrát řekli, že se mi jeho výroky nelíbí, ať jsem ale objektivní, já nevím, co všechno říkal. Jsme s Motoristy v koalici, jednáme s nimi, dejte nám ještě týden a budeme vědět více,“ uvedl Havlíček směrem k Turkovi.

Filip Turek na sebe v minulosti už několikrát upozornil, a ne vždy v dobrém světle. V červnu 2025, jen několik měsíců před volbami do Sněmovny, přinesl server Page not Found zprávu, že na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení. Viní ho ze znásilnění a roky trvajícího týrání.

Největší pozdvižení vyvolaly screenshoty jeho příspěvků a komentářů na sociálních sítích, které už po volbách v říjnu 2025 zmapoval Deník N. Podle textu používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho. Část příspěvků z jeho sociálních sítí jeho spolupracovnice promazala, další například schvalující vraždu padesáti muslimů na Novém Zélandu nebo výzvu „Do pece s takovými studenty“, tam ale zůstaly.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.