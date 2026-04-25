Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

  12:54aktualizováno  12:55
Poslanec za Motoristy Filip Turek se omluvil za výrok o parazitech. Dle svých slov mluvil o aktivistech, nikoliv úřednících, řekl v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Podle poslance Lukáše Vlčka ze Starostů jde o slova nacistické propagandy.
Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje o zastropování marží i snížení spotřební daně u nafty a benzinu. (2. dubna 2026)

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...
Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek před koaličním jednáním (2. března...
Lukáš Vlček (STAN) při rozhovoru s novináři v Poslanecké sněmovně. (24. dubna...
Lukáš Vlček (STAN) při rozhovoru s novináři v Poslanecké sněmovně. (24. dubna...
Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se v debatě snažil usměrnit svůj výrok o parazitech na ministerstvech.​ „Já jsem hovořil o někom, kdo pracuje proti zájmu ministerstva, konkrétně o pánovi, který za peníze ministerstva pracoval v rozporu se zadáním. My jsme chtěli zmenšovat akcelerační zóny a on tomu chtěl zabraňovat,“ tvrdí.

„Já jsem nikdy neřekl, že jsou paraziti úředníci. Já jsem řekl, že je tam stále nalezlých mnoho parazitů,“ dodal a ohradil se proti tomu, jak média o jeho výroku informovala. „Je to lež, všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo a pokud věří tomu, že jsem to tak řekl,“ dodal Turek.

Podle poslance a předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Lukáše Vlčka využívá slova nacistické propagandy. „Já nevím, kdy se mám smát a kdy brečet,“ řekl Vlček. „Tohle jsou přesně slova, která používal Adolf Hitler ve třicátých letech,“ dodal. Podle Turka to s tím nemá nic společného.

Nadšení Čínou bych mírnil, říká Vlček

Debata se dotkla rovněž tématu Číny a Tchaj-wanu. Turek řekl, že jestli chceme čísla obchodních bilancí zlepšovat, musíme udržovat pragmatické vztahy s Čínou.

„Kdybychom řešili, jak jsou dodržována lidská práva v Kataru nebo Ázerbájdžánu, nekoupili bychom si vůbec nic,“ tvrdí. „Pro mě není zajímavé, jaký je režim v té zemi. To bychom pak nemohli obchodovat s nikým. Pro mě je zajímavé, jak velkou obchodní výměnu s tou zemí máme,“ uvedl poslanec za Motoristy.

Minulé návštěvy na Tchaj-wan označil za aktivismus. S Ruskem ale obchodovat nechce, odkazuje se na probíhající válku na Ukrajině.

Vlček s tím nesouhlasí. „Nadšení Čínou bych mírnil,“ míní. Pragmatická politika je podle něj často na škodu k obchodnímu vztahu. „Když se podíváme i třeba na počet pracovních míst, která generují tchaj-wanské investice oproti těm čínským v České republice, tak je to zhruba 30 tisíc pracovních míst, která v minulosti směřovala do České republiky z Tchaj-wanu, oproti zhruba čtyřem z Číny,“ řekl Vlček.

„Je to kudla do zad českému průmyslu,“ dodal na adresu komplikacím u cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Dle něj je to bodnutí do zad firmám, start-upům a univerzitám.

Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

