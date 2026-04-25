Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se v debatě snažil usměrnit svůj výrok o parazitech na ministerstvech. „Já jsem hovořil o někom, kdo pracuje proti zájmu ministerstva, konkrétně o pánovi, který za peníze ministerstva pracoval v rozporu se zadáním. My jsme chtěli zmenšovat akcelerační zóny a on tomu chtěl zabraňovat,“ tvrdí.
„Já jsem nikdy neřekl, že jsou paraziti úředníci. Já jsem řekl, že je tam stále nalezlých mnoho parazitů,“ dodal a ohradil se proti tomu, jak média o jeho výroku informovala. „Je to lež, všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo a pokud věří tomu, že jsem to tak řekl,“ dodal Turek.
Podle poslance a předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Lukáše Vlčka využívá slova nacistické propagandy. „Já nevím, kdy se mám smát a kdy brečet,“ řekl Vlček. „Tohle jsou přesně slova, která používal Adolf Hitler ve třicátých letech,“ dodal. Podle Turka to s tím nemá nic společného.
Nadšení Čínou bych mírnil, říká Vlček
Debata se dotkla rovněž tématu Číny a Tchaj-wanu. Turek řekl, že jestli chceme čísla obchodních bilancí zlepšovat, musíme udržovat pragmatické vztahy s Čínou.
„Kdybychom řešili, jak jsou dodržována lidská práva v Kataru nebo Ázerbájdžánu, nekoupili bychom si vůbec nic,“ tvrdí. „Pro mě není zajímavé, jaký je režim v té zemi. To bychom pak nemohli obchodovat s nikým. Pro mě je zajímavé, jak velkou obchodní výměnu s tou zemí máme,“ uvedl poslanec za Motoristy.
Minulé návštěvy na Tchaj-wan označil za aktivismus. S Ruskem ale obchodovat nechce, odkazuje se na probíhající válku na Ukrajině.
Vlček s tím nesouhlasí. „Nadšení Čínou bych mírnil,“ míní. Pragmatická politika je podle něj často na škodu k obchodnímu vztahu. „Když se podíváme i třeba na počet pracovních míst, která generují tchaj-wanské investice oproti těm čínským v České republice, tak je to zhruba 30 tisíc pracovních míst, která v minulosti směřovala do České republiky z Tchaj-wanu, oproti zhruba čtyřem z Číny,“ řekl Vlček.
„Je to kudla do zad českému průmyslu,“ dodal na adresu komplikacím u cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Dle něj je to bodnutí do zad firmám, start-upům a univerzitám.