Vondráček by reformoval Senát. S Vystrčilem se ale shodli na jeho důležitosti

Senátoři před několika dny rozhodli o znovuzvolení Miloše Vystrčila do funkce předsedy horní komory parlamentu. Ten se v úvodu debaty zastal role Senátu. „Já jsem přesvědčen, že Senát své role plní dobře, je důležitý jako stabilizační prvek,“ řekl.

Vládní koalice má pohodlnou většinu 60 z 81 křesel. „Cíl byl ubránit Senát před levicovými populisty, to se podařilo. Neočekávám ani změnu kultury, ani rozhodování v horní komoře,“ prohlásil bezprostředně po senátních volbách premiér a předseda ODS Petr Fiala, který také dorazil na první jednání Senátu v jeho novém složení.

„Senát má také smysl v tom, že pokud se někdo snaží protlačit nějaký zákon, musí myslet na to, že musí projít i přes Senát. Často tak ten zákon ani nevznikne. mohlo by se stát, že by se obnažil důvod, proč vznikl. Jak vidíme na Slovensku, či Maďarsku, tam ta funkce Senátu chybí,“ doplnil Vystrčil. „V Senátu sedí samí vítězové voleb, není to tak, že by měl někdo potřebu někoho napadat,“ zakončil svou obhajobu.

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček sice souhlasil s tím, že je Senát dobrý pro stabilizaci, ale zároveň jsou podle jeho názoru i jiné cesty. „Umím si představit i změnu Ústavy, nebo jiné řešení,“ uvedl. Zmínil také, že Senát je drahý.

V další části pořadu se oba politici zabývali i otázkou sociálních sítí a především čínské platformy TikTok. Tu používá čím dál více politiků ve vrcholných pozicích. Nedávno oznámil svůj vstup na tuto platformu i český premiér Petr Fiala (ODS). Aktivně zde působí také předseda ANO Andrej Babiš či místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

„Neumím si představit, že bych na těch sociálních sítích měl nějaký obsah, o kterém bych nebyl stoprocentně přesvědčený, že ho tam chci,“ vysvětloval. Jako další důvody, proč na síti není, je působení na dalších platformách a málo času. „Ve světě není výjimkou, že se dobrý herec stal politikem, ale nemělo by to znamenat, že se bude politik prezentovat pouze tím, že tancuje na TikToku. Měl by být hlavně dobrým politikem,“ myslí si Vystrčil.

„Je to nový druh komunikace, každá ta sociální síť má svůj styl. Naše politiky to baví a nemyslím si, že by to způsobilo ztrátu důstojnosti toho politika,“ řekl Vondráček o TikToku, na kterém ale sám nepůsobí.