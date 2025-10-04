Za premiéra navrhujeme Babiše, současné vládní strany v koalici nechceme, říká Havlíček

  17:54aktualizováno  17:54
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po sečtení většiny hlasů řekl, že Andrej Babiš zůstává jasným předsedou hnutí i kandidátem na premiéra. ANO podle něj nebude jednat o vládní spolupráci se stranami současné koalice. Naopak připustil možnost spolupráce s Motoristy a zopakoval, že referendum o vystoupení z EU či NATO je pro ANO nepřijatelné.
Karel Havlíček dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)

Karel Havlíček dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Připadalo by v úvahu jednat se současnými stranami vládní koalice?
Ne. Jasně jsme řekli několikrát, že nepřipadá v úvahu vytvářet koalice se stranami, které byly v poslední vládě. To platí pro všech pět stran a na tom se nic nemění.

Co když SPD podmíní podporu vaší vlády referendem o vystoupení z EU, nebo NATO?
Nepřipadá to v úvahu. Máme několik zásadních postojů, přes které nejede vlak, a odmítání referend o členství v EU a NATO mezi ně patří.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Zůstává Andrej Babiš kandidátem na premiéra?
Jednoznačně. Pan Babiš je náš předseda i kandidát na premiéra a já ho v tom budu podporovat.

Je pro ANO variantou spolupráce s Motoristy?
Ano, jsou nám programově blízcí. Spolupracujeme i na evropské úrovni. Naše hospodářská strategie je tržně orientovaná a věřím, že bychom našli průsečík.

Jaká bude zahraniční politika ANO?
Pragmatická a důrazná. Ukotvení v NATO a EU je neměnné, ale budeme kritičtější k chybám Evropské unie. Česká republika zůstane součástí západních struktur.

Podpoříte členství Ukrajiny v EU?
V tuto chvíli ne. Ukrajina nesplňuje ekonomické a právní podmínky, přičemž řada balkánských zemí čeká více než deset let.

