Za premiéra navrhujeme Babiše, současné vládní strany v koalici nechceme, říká Havlíček

Připadalo by v úvahu jednat se současnými stranami vládní koalice?
Ne. Jasně jsme řekli několikrát, že nepřipadá v úvahu vytvářet koalice se stranami, které byly v poslední vládě. To platí pro všech pět stran a na tom se nic nemění.
Co když SPD podmíní podporu vaší vlády referendem o vystoupení z EU, nebo NATO?
Nepřipadá to v úvahu. Máme několik zásadních postojů, přes které nejede vlak, a odmítání referend o členství v EU a NATO mezi ně patří.
Zůstává Andrej Babiš kandidátem na premiéra?
Jednoznačně. Pan Babiš je náš předseda i kandidát na premiéra a já ho v tom budu podporovat.
Je pro ANO variantou spolupráce s Motoristy?
Ano, jsou nám programově blízcí. Spolupracujeme i na evropské úrovni. Naše hospodářská strategie je tržně orientovaná a věřím, že bychom našli průsečík.
Jaká bude zahraniční politika ANO?
Pragmatická a důrazná. Ukotvení v NATO a EU je neměnné, ale budeme kritičtější k chybám Evropské unie. Česká republika zůstane součástí západních struktur.
Podpoříte členství Ukrajiny v EU?
V tuto chvíli ne. Ukrajina nesplňuje ekonomické a právní podmínky, přičemž řada balkánských zemí čeká více než deset let.