Za prodej alkoholu dětem ztráta licence. Ministr zdravotnictví chce zpřísnit pravidla pro obchodníky i hostinské

PRAHA Během metanolové aféry, při níž zemřelo 48 lidí na závadné pití, ohlásil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) plán na zavedení licencí na prodej alkoholu. Od roku 2014 tak musí mít každý obchodník s tímto zbožím či hostinský koncesi, jenže podmínkou pro její získání je pouze uhrazení poplatku.

Původní, ale nakonec nedotažený nápad, aby se licencemi omezila dostupnost alkoholu, nyní oprašuje ministerstvo zdravotnictví. A sice jako součást opatření, kterými se stát snaží zredukovat do deseti let počet pravidelných pijanů na polovinu.

Nově by při nedodržení podmínek licence hrozila hostinským či prodejcům její ztráta. „Dáme licenci subjektu, který bude prodávat nebo nalévat alkohol, ale pokud se prokáže, že podmínky poruší, třeba ohledně nalévání alkoholu mladistvým, o licenci přijde,“ řekl LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Policejní kontroly běžně odhalí v nočních podnicích stovky podnapilých nezletilců ročně, zpravidla ale zůstane jen u pokuty.

V zemích jako Británie či USA, jež model licencovaného prodeje alkoholu uplatňují, se kromě hrozby ztráty oprávnění objevuje i další regulace. Obchodníci třeba nemohou vysokoprocentní alkohol prodávat od určité hodiny anebo ho smějí v obchodě umístit pouze tak, aby nestál vedle základních potravin.

Ovšem i adiktologové upozorňují na to, že zavedení takového modelu je možná příliš drsný tah. „Při benevolenci, která byla doteď, jde o velice radikální záležitost, protože vzdálenost mezi dnešní realitou a tím, co tento nástroj přinese, je obrovská. Zavádět takto ostrá opatření je problematické, pokud pro to nezískáte veřejnost,“ upozornil profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Adiktolog Miovský se totiž obává, že spoustě Čechů stále chybějí základní informace o důsledcích konzumace alkoholu. Jsou sice dostupné, a lze je tedy dohledat, ale mnoho lidí má jen nízkou zdravotní gramotnost, což znamená, že tyto informace neregistrují a neumějí s nimi pracovat.

Stále si tak neuvědomují, že pravidelná konzumace alkoholu zhoršuje krevní tlak, vede k obezitě, cirhóze jater a vyššímu riziku nádorů. Je také častou příčinou nehod a sebevražd.

Neplní svoji funkci úřady?

O tom, že přesvědčit společnost o potřebě takového opatření nebude snadné, svědčí i postoj ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Jeho vládní kolega Vojtěch má totiž za to, že by měl být návrhu nakloněn. „Debatovali jsme o tom s ministerstvem zemědělství a tam se to setkalo s poměrně pozitivní reakcí,“ uvedl.

Jenže mluvčí resortu Vojtěch Bílý LN napsal, že s případným zavedením licencí na prodej alkoholu úřad nesouhlasí. „Domníváme se, že současná právní úprava je – i v souvislosti se zvyšováním spotřební daně z lihu – dostatečná,“ uvedl a odkázal na to, že už dnes je podle zákona o živnostenském podnikání prodej alkoholu vázanou koncesí.

S podobným argumentem přitom operují zástupci lihovarníků. I jim přijde, že stát už další represivní nástroje nepotřebuje.

„Myslíme si, že v současné době jsou prodej a výroba alkoholu právně ošetřeny velmi dobře. Pokud dneska jakýkoli podnikatel porušuje zákony, má živnostenský úřad právo mu živnost odebrat nebo zrušit. Jenže toto právo nikdo nevymáhá. Pořád voláme po tom, že chceme nová a nová restriktivní opatření, ale nedodržujeme ani ta, která už jsou,“ vysvětlil Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin.

Domnívá se proto, že živnostenské úřady neplní svoji funkci: nepokutují a netrestají živnostníky za to, že nedodržují zákon. „Důležité je, že my jako členové Unie výrobců a dovozců lihovin trváme na tom, aby se v tomto státě dodržovalo právo. To, že se nedodržuje, není náš problém,“ dodal Darebník.

S tím, že současné nástroje dostačují, ovšem nesouhlasí adiktolog Miovský. „Přijít o svou koncesi je velmi složité a při úrovni vymahatelnosti práva, která zde je, si úplně neumím představit, že by někdo kvůli takovému důvodu o koncesi přišel,“ tvrdí.

Jiné by to podle něj bylo v případě klasického modelu licencovaného prodeje alkoholu. „Ten opravdu znamená, že například při opakovaných prokázaných prodejích alkoholu mladistvým a hrubém porušení pravidel skutečně může prodejce o licenci přijít, bez pardonu a velice rychle. To je někde úplně jinde, než kde jsme dnes,“ prohlásil Miovský.

Tlak na pijany zesílí

Zpřísnění podmínek pro udělování licencí na alkohol má být součástí škály opatření, která mají změnit kladný vztah Čechů ke štamprli. Dalšími jsou regulace reklamy na alkohol, která už nebude smět zobrazovat živé bytosti, jeho vyšší zdanění, jež platí od letoška, kampaň Nepít je normální, která se snaží šířit osvětu, a podpora krajských adiktologických center.

Ministerstvu zdravotnictví se pochopitelně nelíbí, že pokud jde o spotřebu alkoholu, je Česko dlouhodobě na špici světových tabulek.

Mezi dospělými spadá 900 tisíc lidí do kategorie rizikového pití, přičemž 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně, a 100 tisíc dokonce nadměrně. A to je hlavním důvodem toho, že alkohol stojí v Česku za každým dvacátým úmrtím.

Vláda si proto nechala spočítat, jaké jsou společenské náklady konzumace alkoholu v Česku. Studie dospěla až k částce 56,6 miliardy korun ročně, což odpovídá asi 1,2 procenta hrubého domácího produktu. Kromě zdravotních nákladů odborníci totiž započetli i ztrátu produktivity, předčasná úmrtí nebo kriminalitu a dopravní nehody.

Aby se tyto náklady snížily, vláda se nedávno zavázala, že počet lidí, kteří rizikově konzumují alkohol, zredukuje do deseti let na polovinu, tedy z 15 na 7,5 procenta populace. Uvědomuje si přitom, že prosadit všechna potřebná opatření bude obtížné. „Tolerance k užívání alkoholu je u nás obecně velká a průmysl je velmi silný, v určitém ohledu možná silnější než tabákový,“ připustil ministr Vojtěch.