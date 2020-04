Za smrt muže pod koly metra stíhá policie šestnáctiletého chlapce. Dostali se do konfliktu na eskalátorech

PRAHA Kvůli lednovému pádu muže pod metro ve stanici Anděl stíhají policisté šestnáctiletého chlapce. Viní ho z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, sdělil zdroj blízký vyšetřování, podle kterého se mladík přiznal ke strčení do muže, podle vlastních slov ho ale nechtěl usmrtit nebo zranit. Oba se předtím dostali do konfliktu na eskalátorech. Pražský městský soud propustil obviněného z vazby, uvedla v pondělí na dotaz jeho mluvčí Markéta Puci.

Muž středního věku zahynul pod přijíždějící soupravou metra 23. ledna večer. Policie v souvislosti s incidentem vzápětí obvinila dva lidi, s odkazem na věk obviněných však nechtěla uvést jakékoliv další informace, a to ani právní kvalifikaci skutku. Nepotvrdila ani svědectví některých cestujících, že muže do kolejiště někdo shodil.



Podle dosavadních výsledků vyšetřování předcházela tragédii hádka a strkanice na pojízdných schodech. Procházející muž vyzval přítomnou mládež, aby mu uhnula z cesty. Dva chlapci - šestnáctiletý a jeho o rok mladší kamarád - ho údajně následně slovně i fyzicky napadli. Mladší z hochů dal muži pohlavek a shodil ho na zem. Oba mladiství za to čelí obvinění z výtržnictví.

Starší z chlapců pak muže dostihl na nástupišti ve směru na Zličín a znovu na něj zaútočil. Uchopil ho do „kravaty“ a podle kriminalistů jej prudce postrčil směrem ke kolejišti. Muž doklopýtal až ke hraně nástupiště, přepadl a srazila ho přijíždějící souprava.

Mladík své počínání vysvětlil tím, že muž předtím na eskalátoru vulgárně nadával jeho kamarádce a strčil do ní, a proto si od něj chtěl vymoci omluvu.

Obvodní soud pro Prahu 5 původně poslal chlapce po zadržení do vazby, a to kvůli obavám, aby neovlivňoval svědky nebo aby trestnou činnost nezopakoval. Chlapec si však proti rozhodnutí podal stížnost, které Městský soud v Praze 20. února vyhověl a mladíka propustil na svobodu.

Ohledně obavy z ovlivňování svědků poukázal městský soud na to, že skutek zaznamenaly kamery, čehož si je obviněný vědom. Soudci upozornili také na to, že se chlapec přiznal a že nad činem vyjádřil lítost. Soud se neobává ani toho, že by mladík obdobný skutek spáchal znovu. Doposud totiž nebyl trestaný a podle soudu nelze v tuto chvíli dovodit, že nezvládá své emoce a je agresivní.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let vězení. U mladistvých se trestní sazby obecně snižují na polovinu, přičemž ale horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let a spodní hranice rok odnětí svobody.