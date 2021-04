Za středu přibylo 3697 případů covidu, nejméně ve všední den od konce listopadu

Praha Ve středu přibylo v Česku 3697 potvrzených případů koronaviru, to je nejméně za pracovní den od konce loňského listopadu a o 3355 méně než před týdnem. Reprodukční číslo se po dvou dnech vrátilo pod hodnotu jedna. Počet lidí s covidem v českých nemocnicích klesl pod hranici 5000. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Ve středu ministerstvo evidovalo 4888 hospitalizovaných s covidem. Méně jich bylo naposledy loni o Vánocích.



Od začátku epidemie loni v březnu bylo v Česku odhaleno víc než 1,59 milionu nakažených. Většina má mírný průběh nemoci. Dosud se přes 1,48 milionu pozitivně testovaných vyléčilo a 28 229 lidí s nákazou zemřelo.

Zdravotníci ve středu podali 60 430 dávek vakcíny proti covidu. Je to třetí nejvyšší počet za jeden den od začátku očkování, dosavadním maximem je 67 508 dávek z minulého čtvrtka.



Pokud je reprodukční číslo vyšší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hranicí zpomaluje. Krátkodobý nárůst nad jedna podle odborníků způsobil nižší počet testovaných během nedávných velikonočních svátků. K dnešku se číslo ukazující, kolik jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí dalších lidí, snížilo z 1,07 na zhruba 0,92.

V Česku se proti covidu očkuje od konce prosince, zatím se používají látky od tří výrobců, které vyžadují dvě dávky. Zdravotníci ve středu podali 60 430 dávek vakcíny proti covidu, před týdnem to bylo zhruba o 15 000 méně. Dosavadní nejvyšší počet dávek za jediný den je 67 508 z minulého čtvrtka 9. dubna, následující den bylo dávek téměř 67 000. Hranice 60 000 podaných očkovacích látek byla překonána ještě toto pondělí, kdy ministerstvo zdravotnictví na webu vykázalo 60 305 dávek.



Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkovat až 100 000 lidí denně, váznou ale dodávky vakcín. Celkem lidé v ČR dostali ke středečnímu večeru téměř 2,28 milionu dávek, ukončené očkování má 796 463 obyvatel a aspoň jednu dávku má víc než 1,48 milionu lidí.



Přednostně nyní dostávají vakcínu senioři, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Od středy se mohou hlásit i lidé starší 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden odhadoval, že do konce června by mohlo být očkováno 58 procent dospělé populace v Česku.



I když počet hospitalizovaných v poslední době zvolna klesá a momentálně je hospitalizovaných nejméně od konce prosince, zátěž nemocnic je dál značná. Statistiky ministerstva totiž nezahrnují pacienty, kteří už jsou covid negativní, ale stále potřebují nemocniční péči. K dnešnímu ránu bylo volných 27 procent standardních lůžek s kyslíkem, pro pacienty s covidem bylo určeno 2381 z nich. Lůžek s plicní ventilací je pro ně připraveno víc než pětset.