Za úterý zatím přibylo 52 případů, jedenáct procent všech nakažených jsou zdravotníci,

PRAHA Počet vyléčených z nemoci covid-19 způsobované koronavirem stoupl v Česku od pondělního večera o čtvrtinu na 642. Úmrtí lidí nakažených koronavirem přibylo o více než desetinu na 161. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k úterním 18:45. Množství potvrzených případů covid-19 v republice se za úterý zvýšilo o 52 na 6111.

Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem z regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1459. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel Prahy připadá přes 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100.000 obyvatel zhruba 93 případů covid-19.



V Praze je také největší počet zemřelých lidí s covid-19 ze všech regionů, a to 66. Ve většině krajů evidují počty úmrtí v řádu jednotek. Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Naproti tomu u nejmladších lidí - mezi nakaženými koronavirem ve věku do 25 let - nebylo doposud zaznamenáno žádné úmrtí.

Podle věku je mezi potvrzenými případy covid-19 nejvíce lidí starších 65 let. Tvoří zhruba pětinu z celkového počtu nakažených. Podobný podíl ze všech evidovaných případů tvoří také lidé ve věku od 45 do 54 let.

Denní nárůst množství potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku se v předchozích dvou dnech výrazně zpomalil. Zatímco v sobotu přibylo za den podle údajů ministerstva 170 případů, v neděli 89 a v pondělí 68.

Zároveň klesal počet provedených testů na koronavirus, a to ze sobotních zhruba 4800 na přibližně 3200 denně v neděli i pondělí. I navzdory úbytku testů ale klesl podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných. V sobotu činil 3,51 procenta, v neděli 2,75 procenta a v pondělí 2,14 procenta. Celkem bylo v Česku k úternímu večeru provedeno zatím přes 131 500 testů na koronavirus.

11 procent všech nakažených jsou zdravotníci

Mezi 6000 případy nemoci covid-19 v Česku je podle České lékařské komory (ČLK) 11 procent nakažených zdravotníků. Onemocnělo 243 zdravotních sester, 135 lékařů, 14 laborantů a 192 dalších zdravotníků, uvedla v úterý komora. První případy byly v ČR uveřejněny 1. března, první lékař onemocněl 5. března.

Podle dat, které komora získala od Hlavní hygieničky ČR a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, bylo k pondělí 13. dubna nakaženo 684 zdravotníků. Ze 135 lékařů se 20 vyléčilo. Z 243 zdravotních sester se vyléčilo 12 a dvě jsou mezi oběťmi nákazy.

V ostatních profesních skupinách je podle ČLK výskyt nemoci covid-19 nižší. Například učitelů je nakažených 129, řidičů 69, policistů 57, sociálních pracovníků 55, hasičů a záchranářů 49 a vojáků 19.

Lékaři v ambulancích i některé nemocnice si od začátku epidemie v Česku stěžovali na nedostatek ochranných prostředků jako jsou roušky, respirátory, ochranné obleky, brýle či štíty, ale také rukavice nebo dezinfekce. V současné době jsou dovážené z Číny letadly, do krajských nemocnic a ambulancí lékařů je dodává ministerstvo vnitra, do velkých nemocnic ministerstvo zdravotnictví.