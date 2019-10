Za vraždu čerpadlářky v Nelahozevsi má jít útočník na 19 let do vězení, jeho komplic na čtyři roky

PRAHA Za vraždu čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku má jít David Šindler do vězení na 19 let. V pátek o tom rozhodl Krajský soud v Praze. Ivana Hollitzera, který byl obžalován z loupeže, potrestal soud čtyřmi roky vězení. Rozsudek není pravomocný, oba muži i žalobce se proti němu mohou odvolat.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince. Maskovaní muži vtrhli na čerpací stanici, jeden z nich měl krátkou střelnou zbraň, kterou podle policie zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči podle dřívějších informací policie odcizili pokladnu s 10 000 korunami, tři kartony cigaret a další zboží za zhruba 20 000 korun. Šindler vinu od počátku odmítal, tvrdil, že na místě vůbec nebyl. Hollitzer se k loupeži přiznal, za střelce označil Šindlera.



„Vzhledem k okolnostem té střelby musel být Šindler jednoznačně srozuměn s tím, že střelba povede ke smrtelným následkům u paní poškozené,“ uvedl v pátek předseda trestního senátu Robert Pacovský. Hollitzer šel naopak na čerpací stanici pouze loupit a nepočítal s tím, že Šindler ženu zastřelí. Podle soudce o tom svědčí například to, že měl u sebe poutací pásky.

Podle Šindlerova obhájce jiný důkaz než Hollitzerova výpověď neexistuje, jeho klient by proto měl být obžaloby zproštěn. Pacovský ale uvedl, že Hollitzerova výpověď je věrohodná „Pravdivost doznání pana Hollitzera je také podporována dalšími důkazy,“ řekl Pacovský. Tvrzení Šindlera, že na místě nebyl, je naopak podle soudce spolehlivě vyvráceno.

Státní zástupce Martin Suska pro Šindlera navrhoval výjimečný trest, tedy vězení od 20 do 30 let, případně doživotí. Pro Hollitzera chtěl okolo pěti let vězení. Hollitzerův právník navrhoval, aby byl muž potrestán dvouletým trestem, upozornil, že bez výpovědi jeho klienta by trestná činnost nebyla odhalena.