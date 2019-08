Za vraždu mačetou u Vodňan dostal obviněný sedm let vězení

České Budějovice Českobudějovický soud poslal v úterý Lukáš Nováka na sedm let do vězení za vraždu druha Novákovy matky. Tragédie se stala v lednu na chatce u Vodňan na Strakonicku. Útočník muže zabil mačetou.

Čtyřiadvacetiletý obžalovaný se k činu přiznal a sám se po několika hodinách ohlásil na policii. Úterní rozsudek není pravomocný.

„Z dokazování nelze pochybovat o tom, že se čin skutečně stal,“ uvedla předsedkyně senátu českobudějovického soudu Olga Smrčková. V lednu se v chatičce slavily narozeniny matky obžalovaného. Na oslavu přišel i druh oslavenkyně, která s ním ale měla spory. Nakonec v chatce zůstal jen Novák a druhý muž, oba se začali hádat.

Novák u soudu tvrdil, že si kvůli opilosti téměř nic nepamatuje. Ale vypovídal, že jako první zaútočil jeho protivník. Obžalovaný jej následně napadl mačetou, kterou ho zasáhl do zad a do hlavy. Napadený zemřel na místě. „Z důkazů vyplývá, že obžalovaný zaútočil na poškozeného a způsobil mu devastující zranění především oblasti obličeje a krku,“ řekla Smrčková. Dodala, že Novák po činu odešel domů, aniž by se snažil přivolat pomoc.

Podle Novákovy výpovědi zavražděný muž svou partnerku týral a podobně se choval i k jejím dětem. Novák připustil, že měl potíže s užíváním marihuany, kterou kouřil i v den tragédie. Podle Smrčkové Novák v rodině působil jako hlava rodiny a snažil se starat o její členy a tlumit výpady druha své matky. „Soud má za to, že k nápravě bude stačit nižší trest. Není nijak narušenou osobou,“ uvedla.