Za vznikem semaforu byly politické tlaky, říká Prymula. Současnou situaci nazval ‚kočkopsem‘

Praha Za vznikem takzvaného semaforu, který ukazuje riziko nákazy v jednotlivých okresech, byly politické tlaky, řekl v úterý v České televizi ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). On sám měl s jeho vznikem „trochu problém“. Současnou situaci kolem semaforu považuje za kočkopsa. Za jeho problém označil, že mapuje situaci, která již byla. „My potřebujeme zastavit vir dopředu,“ uvedl.

„Neříkám, že byl úplně šťastně zvolen, byly tady politické tlaky, aby tady byl,“ řekl nový ministr k semaforu.



„Buď máme semafor a opatření jsou navázána na něj, nebo nemáme semafor a opatření děláme plošná. Teď je to trochu kočkopes,“ řekl. Semafor je podle něj dobré sledovat kvůli tomu, aby bylo jasné, jak na tom která lokalita je. Zároveň poznamenal, že pokud by pokračoval týden či dva stejný růst, jako dosud, celá mapa České republiky by se na semaforu zbarvila do červena.

Takzvaný semafor ukazuje stav koronavirové nákazy v jednotlivých okresech. Rozeznává tři stupně, zelený, oranžový a nejhorší červený, v němž je zatím jen Praha. V oranžovém stupni je od pondělí 28 okresů. Zbylé okresy jsou zelené. Žádný okres v Česku už nemá bílou barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. V pondělí aktualizovaný semafor odráží situaci mezi 12. a 18. zářím.

Prymula také označil za jednu z priorit lepší komunikaci ministerstva. Chce, aby se jednou až dvakrát týdně konala na ministerstvu tisková konference. „Moje komunikace s masmédii by se měla omezit opravdu na dva dny, abychom měli čas na práci. Budu se snažit ta klíčová sdělení komunikovat sám,“ dodal.