Za záplavy v Německu nemohl pouze Bernhard, říká odborník. S klimatickou změnou podle něj neměly nic společného

Praha Velká voda koncem minulého týdne zdevastovala střední Evropu, zejména v Německu si vyžádala velké množství lidských obětí. Za původce katastrofy byla označena tlaková níže - Němci pojmenovaná Bernd, což je zkrácené jméno Bernhard, česky Bernard. Jak ale uvádějí oslovení experti z řad meteorologů, příčina tkvěla v kombinaci několika přírodních faktorů. Rozporují naopak vliv tzv. klimatické změny.

Tlaková níže Bernd setrvávala nad střední Evropou téměř bez pohybu. „Taková situace prostě občas nastává - i když naštěstí ne tak často - že se západní proudění více ‚zavrtí’ a tlaková níže je setrvalá. Dalším důležitým příznakem je, že se občas i vrací proti ‚hlavnímu‘ západnímu proudění, čemuž se říká retrográdnost. A každý zkušený meteorolog ví, že je to příznak možných nebezpečných srážek, což ale dnes docela slušně předpoví i numerické modely,“ uvedl pro server Lidovky.cz meteorolog Milan Šálek.



Podle Petera Huszára a Michala Žáka z Katedry fyziky atmosféry Univerzity Karlovy je Bernd jistě hlavním důvodem, proč došlo v minulých dnech v Evropě k intenzivnímu dešti a následným záplavám, ne však jediným. Díky tlakové níži se prý dostala do inkriminované oblasti teplá vzduchová hmota s extrémně vysokou vlhkostí - původně až z oblasti Středomoří.

„Vytvářelo se navíc takové nevýrazné frontální rozhraní nad Německem, kde zesilovaly srážkotvorné procesy vlivem konvergence proudění. To znamená, že v tom velmi vlhkém vzduchu byly podporovány výstupné pohyby, navíc se v té vrstevnaté oblačnosti tvořily i vnořené konvektivní buňky, které mohly za lokální zesílení intenzity srážek,“ uvedli odborníci pro server Lidovky.cz. Šíření tepla prouděním, čili konvekcí, je jeden ze způsobů, kdy dochází k proudění plynné či kapalné hmoty o různé teplotě.

Povodně, pro něž nemají Němci slov

„V rámci širší střední Evropy jde o jev, který se hrubým odhadem vyskytuje jednou za 30 až 50 let. Ale samozřejmě v tom lokálním pohledu šlo o záplavy, které odhadem odpovídají minimálně stoletým, někde možná až pětisetletým povodním - to ale bude nutné ještě podrobně vyhodnotit,“ říkají Huszár a Žák. Meteorolog Šálek by hrubým odhadem taktéž řekl, že se jedná o stoletou vodu, přičemž zdůrazňuje, že to je doba opakování jen pro jedno konkrétní povodí.



Jedny z největších záplav, které způsobily vydatné deště, vypukly 5. července 1997 a to nejen na území České republiky, ale také Rakouska, Polska a Slovenska. Tehdy zahynulo přes 100 osob, především Čechů a Poláků. Nynější počet obětí pouze v Německu přesáhl již 150 osob.

Je na vině změna klimatu?

Proměnlivost hydrologického cyklu, tedy jednoduše výparů, srážek, vodních stavů a průtoků, je podle Milana Šálka ohromná sama o sobě. „Vzpomeňme si, že před pár lety řádilo ve střední Evropě sucho,“ říká. Díky této mezidenní, meziroční, mezidekádní a vícedekádní proměnlivosti je prý zatím téměř nemožné detekovat nějakou systematickou změnu v globálním měřítku vlivem změny klimatu.

„To také potvrdila nedávná práce hydrologa D. Koutsoyiannise. Jinak řečeno, spojovat povodně se změnou klimatu - což je pouze jiný název pro globální oteplování, částečně způsobené antropogenními emisemi skleníkových plynů - je pouze politická zkratka a obelhávání lidí,“ uvádí odborník, který 25 let pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ).



Podle Huszára a Žáka bude extremita srážkových epizod zřejmě narůstat, ať už jde o srážky plošně rozsáhlé, nebo ty spojené s bouřkovou činností. Souvisí to prý i s měnící se cirkulací a taky s vyšším obsahem vodní páry, resp. vlhkosti v atmosféře v teplejším klimatu. „Ale samozřejmě atmosféra je velmi složitá záležitost, klimatický systém se chová nelineárně a není jednoduché ho modelovat. Takže jde pouze o pravděpodobný, nikoliv jistý vývoj - stále zbývá objasnit a namodelovat řadu věcí,“ uvádějí experti.

„Jiná otázka je, že v případě, že bude oteplení pokračovat - upozorňuji, že od roku 2016 se atmosféra a povrch oceánu spíše ochlazují, ale to může být jenom krátkodobý výkyv - tak v počítačových modelech změny klimatu se už dají nějaké změny na konci tohoto století detekovat, ale i tak bude z hlediska klimatu - což je pouze statistika počasí - dominovat krátkodobější a regionální proměnlivost podobně jako nyní,“ dodává meteorolog Šálek.