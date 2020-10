Za zrušené kulturní akce budou moci pořadatelé dál dávat poukazy, schválil Senát

Praha Pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci odložit až na podzim roku 2022 vrácení uhrazeného vstupného. Lidé navíc budou moci dál žádat organizátory o poukaz na náhradní nebo odloženou akci místo peněz. Vládní novelu, která to předpokládá, schválil ve čtvrtek Senát hlasy všech 47 přítomných členů. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Předloha prodlužuje působnost zákona schváleného už na jaře a má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu a zabránit krachům pořadatelů. „Praxe se v první vlně (epidemie) osvědčila,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). O prodloužení termínů žádali podle něho sami pořadatelé.



Na odklad vrácení platby za vstupné bude platit takzvaná ochranná doba až do konce října 2022. Zákon se bude po účinnosti předlohy vztahovat na kulturní akce, které se měly konat do konce září příštího roku místo letošního října. Značně delší období bylo podle Zaorálka zvoleno kvůli tomu, aby se v budoucnu nemusela schvalovat další novela.



O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Náhradní akce se bude muset uskutečnit do konce října přespříštího roku.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nadále nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé.