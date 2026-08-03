Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Největší novinkou letošního ročníku je změna trasy duhového průvodu. Zatímco v minulých letech končil na Letné, letos povede ze spodní části Václavského náměstí přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí Pařížskou ulicí na nábřeží a následně na Štvanici.
Pořadatelé očekávají účast kolem 50 tisíc lidí v sobotním duhovém průvodu.
Prague Pride se letos koná za zvýšených bezpečnostních opatření. Organizátoři reagují na teroristický útok v Berlíně, kde při obdobné akci před několika dny najel útočník autem do davu lidí.
Na zahájení Prague Pride na Střeleckém ostrově příchozí procházejí bezpečnostní kontrolou a vstupné jsou dvě stovky.
Do 22 hodin je na ostrově naplánován hudební program, který zpestří i vystoupení známé osobnosti české drag scény Chi Chi Tornado.
Od 3. do 9. srpna nabídne festival více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, které pořádají spolky, instituce, firmy i jednotlivci.
Zaměří se na život LGBT+ komunity i širší témata lidských práv a občanské společnosti. Program je k dispozici na webu festivalu.
K vrcholům programu má podle pořadatelů patřit také předpremiéra filmu Šimona Holého Chica Checa s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Snímek vypráví příběh syna, který žije v zahraničí jako drag queen, a jeho matky, která o jeho tajemství netuší.
Páry stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství, manželství zatím ne
Od ledna loňského roku mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavírat partnerství. Část LGBT+ komunity to však považuje za kompromis, protože dlouhodobě usiluje o možnost uzavírat manželství.
Festival s duhovým průvodem se poprvé konal v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty, jejichž účastníci jej označovali za obscénní a za vnucování takzvané ideologie homosexualismu – výraz, který tehdy použil prezident Václav Klaus. V dalších letech protesty postupně slábly.
Záštitu letošnímu ročníku poskytl primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS spolu s dalšími komunálními politiky. Svoboda ji má i letos a spolu s ním i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO, první náměstek primátora za Piráty Jaromír Beránek, starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09 a místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková z uskupení Praha sobě. Generálním sponzorem festivalu je Vodafone.
Mluvčího Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman iDNES.cz sdělil, že už od rána zavlála na budově Nové radnice na Mariánském náměstí duhová vlajka. Stejně tak ji na radnicích vyvěsily Praha 1 i Praha 7.