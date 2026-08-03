Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival Prague Pride

Největší novinkou letošního ročníku je změna trasy duhového průvodu. Zatímco v minulých letech končil na Letné, letos povede ze spodní části Václavského náměstí přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí Pařížskou ulicí na nábřeží a následně na Štvanici. Pořadatelé očekávají účast kolem 50 tisíc lidí.
Prague Pride se letos koná za zvýšených bezpečnostních opatření. Organizátoři reagují na teroristický útok v Berlíně, kde při obdobné akci před několika dny najel útočník autem do davu lidí.
Na pondělním zahájení na Střeleckém ostrově, které začíná v 17:30, vystoupí mimo jiné známá osobnost české drag scény Chi Chi Tornado. Všichni příchozí projdou bezpečnostní kontrolou.
Od 3. do 9. srpna nabídne festival více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, které pořádají spolky, instituce, firmy i jednotlivci.
Zaměří se na život LGBT+ komunity i širší témata lidských práv a občanské společnosti. Kompletní program je k dispozici na webu festivalu.
K vrcholům programu má podle pořadatelů patřit také předpremiéra filmu Šimona Holého Chica Checa s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Snímek vypráví příběh syna, který žije v zahraničí jako drag queen, a jeho matky, která o jeho tajemství netuší.
Páry stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství, manželství zatím ne
Od ledna loňského roku mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavírat partnerství. Část LGBT+ komunity to však považuje za kompromis, protože dlouhodobě usiluje o možnost uzavírat manželství.
Festival s duhovým průvodem se poprvé konal v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty, jejichž účastníci jej označovali za obscénní a za vnucování takzvané ideologie homosexualismu – výraz, který tehdy použil prezident Václav Klaus. V dalších letech protesty postupně slábly. Záštitu letošnímu ročníku poskytl primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) spolu s dalšími komunálními politiky.