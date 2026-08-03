Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival Prague Pride

  7:02aktualizováno  7:02
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Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho desítky tisíc lidí. (2. srpna 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
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Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde v sobotu 8. srpna centrem města a zakončí ho hudební a společenský program na pražské Štvanici u lávky HolKa.

Největší novinkou letošního ročníku je změna trasy duhového průvodu. Zatímco v minulých letech končil na Letné, letos povede ze spodní části Václavského náměstí přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí Pařížskou ulicí na nábřeží a následně na Štvanici. Pořadatelé očekávají účast kolem 50 tisíc lidí.

Prague Pride se letos koná za zvýšených bezpečnostních opatření. Organizátoři reagují na teroristický útok v Berlíně, kde při obdobné akci před několika dny najel útočník autem do davu lidí.

Na pondělním zahájení na Střeleckém ostrově, které začíná v 17:30, vystoupí mimo jiné známá osobnost české drag scény Chi Chi Tornado. Všichni příchozí projdou bezpečnostní kontrolou.

Od 3. do 9. srpna nabídne festival více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, které pořádají spolky, instituce, firmy i jednotlivci.

Zaměří se na život LGBT+ komunity i širší témata lidských práv a občanské společnosti. Kompletní program je k dispozici na webu festivalu.

K vrcholům programu má podle pořadatelů patřit také předpremiéra filmu Šimona Holého Chica Checa s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Snímek vypráví příběh syna, který žije v zahraničí jako drag queen, a jeho matky, která o jeho tajemství netuší.

Páry stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství, manželství zatím ne

Od ledna loňského roku mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavírat partnerství. Část LGBT+ komunity to však považuje za kompromis, protože dlouhodobě usiluje o možnost uzavírat manželství.

Festival s duhovým průvodem se poprvé konal v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty, jejichž účastníci jej označovali za obscénní a za vnucování takzvané ideologie homosexualismu – výraz, který tehdy použil prezident Václav Klaus. V dalších letech protesty postupně slábly. Záštitu letošnímu ročníku poskytl primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) spolu s dalšími komunálními politiky.

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