Změna. První dáma má dostávat část peněz, které jsou určeny pro prezidenta

Na středeční jednání vlády ponese upravený návrh, který se týká odměňování politiků, soudců a státních zástupců. A nejenže má být méně štědrý k ústavním činitelům, ale o něco levnější pro daňové poplatníky bude podle úterního vyjádření ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL i ohledně první dámy.

Její finanční zajištění nebude podle Jurečky znamenat navýšení objemu mzdových prostředků. „Není to navýšení objemu, není to ani speciální položka, ale jenom umožnění čerpání z jednoho objemu, který je už dnes a dlouhé roky platný, aby z toho ten druhý nebo ta druhá osoba páru mohla čerpat,“ řekl Jurečka.

Doba, kdy je Petr Pavel ve funkci, se má jeho ženě započítávat do důchodového pojištění. Stejné pravidlo má do budoucna platit pro manželky či manžele příštích hlav státu.

Základní plat prezidenta České republiky činí 341 200 korun měsíčně. Od roku 2011 podléhá dani, ale neodvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění. K tomu má navíc hlava státu víceúčelovou paušální náhradu ve výši 317 500 korun.

Pozornost vzbudil původní Jurečkův návrh, který by partnerovi prezidenta přiznal navíc paušální náhradu ve výši třicet procent nezdanitelné paušální náhrady hlavy státu. Eva Pavlová by tak od prvního ledna dostávala oproti současnému zajištění hlavy státu navíc měsíčně 95 250 korun na výdaje spojené s reprezentací státu. Nyní už to slovo navíc platit nemá.

„Kancelář prezidenta republiky vnímá navrhované právní úpravy MPSV jako komplexní řešení, které by mělo historicky poprvé usnadnit efektivní fungování první dámy způsobem, který by odpovídal potřebám a očekáváním s touto pozicí spojeným,“ reagoval na původní návrh ministerstva vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.