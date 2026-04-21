Zabráníme volbě Rady ČT, avizuje Havel. Hřib vyzval ke konci ministra Klempíře

„Je naprosto nepřípustné, aby k této volbě došlo,“ řekl také šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Na tomto postupu jsme domluveni. Je koordinován v rámci celí opozice,“ řekl Jakob.
„Mohu potvrdit, že uděláme vše, abychom tento blok zablokovali,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Nezávislá média veřejné služby jsou pilířem demokracie,“ zdůraznila místopředsedkyně STAN a šéfka klubu Michaela Šebelová.
„Nelze připustit, aby tento týden proběhla volba členů Rady ČT,“ řekla Šebelová.
To, že Sněmovna nemusí probrat nic, když bude koalice trvat na volbě Rady ČT, potvrdil také šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Doba si to žádá,“ řekl.
Okamura potvrdil, že opozice oznámila blokování Sněmovny
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura potvrdil, že opozice blokádu jednání Sněmovny oznámila.
SPD si to ale spojuje s tím, že by Sněmovna měla volit také členy vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ani slovo o volbě Rady České televizi ze strany SPD.
„Ať dají pryč bod volby členů Rady ČT a my všechny ostatní volby umožníme,“ prohlásil šéf STAN Vít Rakušana, aby vyvrátil nařčení od SPD, že jde o vyšetřovací komisi ke kauze Dozimetra. Ani volbě jejích členů by opozicem včetně hnutí STAN, nebránila.
Sněmovna by měla podle koalice šest členů Rady České televize volit ve středu.
Politici z mediálního výboru zúžili na začátku dubna počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest.
Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
Z volby by měli odstoupit přinejmenším Matocha a Bradáč, míní lidovci
Šéf lidovců Výborný vyzval, aby z volby odstoupili současní radní Pavel Matocha a Roman Bradáč. Zopakoval to i šéf STAN Vít Rakušan.
Opoziční poslanci chtějí řešit podezření, že někteří členové Rady České televize, kteří mají šanci být opětovně zvoleni, brali úplatky za volbu ředitele veřejnoprávního média.
Nahrávku, na níž údajně mluví Matocha s Bradáčem o údajném nedoplatku ve výši půl milionu korun souvisejícím s blíže neurčenou volbou, zveřejnil novinář Marek Wollner, který dříve působil v ČT a nyní pracuje pro Fórum 24.
Matocha řekl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.
„Budeme chtít volbu Rady ČT přerušit, dokud se věc uspokojivě nevysvětlí. Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl už o víkendu předseda STAN Vít Rakušan.
K Rakušanovi se přidal i předseda ODS Martin Kupka. „Vyzýváme strany vládní koalice, ať odloží středeční volbu členů Rady ČT. Nemůže proběhnout v okamžiku, kdy dva favorité vládní koalice čelí podezření z korupčního jednání v rámci volby ředitele České televize,“ napsal Kupka na sociální síti X.
V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu veřejnoprávní televize.
Výběr nových radních se zároveň koná v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chystá návrh na zrušení měsíčních poplatků a změnu financování veřejnoprávní televize i rozhlasu.
Havlíček se kvůli rušení poplatků setká s šéfem rozhlasu Zavoralem, Babiš s šéfem ČT
Odpoledne se kvůli tomu setká první vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Ve středu se premiér a předseda ANO Andrej Babiš setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem.
„Kdybychom chtěli ničit tady veřejnoprávní média, tak jsme to mohli udělat už v minulosti, když bychom neschválili dvě zprávě České televize nebo rozhlasu. My to neděláme,“ řekl po jednání vlády Babiš.
Šéf lidovců Marek Výborný řekl, že návrh zákona o médiích veřejné služby, který představil ministr kultury za Oto Klempíř, je spíše „parodií“, protože je kromě věcné nepřijatelnosti také chybně legislativně napsaný.
Klempíř je nejhorší ministr kultury, kterého země měla, řekl Hřib
„Je bezesporu nejhorším ministrem kultury, kterého tato země měla,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Vyzval Klempíře k rezignaci, a když sám neodstoupí, tak aby ho premiér Andrej Babiš odvolal.
„Vítám, že lidem není lhostejné, že dochází ke snaze o destrukci jednoho za základních pilířů demokracie,“ řekl Výborný v reakci na to, že se ve středu po celé zemi bude konat protest studentů proti návrhu na konec rozhlasových a televizních poplatků, který prosazuje Babišova vláda.
V Praze se vydají na protestní pochod k ministerstvu kultury, v řadě měst symbolicky opustí výuku, aby dali najevo svůj nesouhlas.
Šéf poslanců TOP 09 Jakob i předseda Pirátů Zdeněk Hřib poukázali také na to, jak v neděli v poledním diskusním pořadu České televize vůči moderátorovi ČT Martinu Řezníčkovi vystupoval místopředseda ANO Radek Vondráček. Jakob to označil za ukázku toho, jak by se vládní koalice k veřejnoprávním médií po jejich ovládnutí chovala.