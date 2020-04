Začala 160 rouškami pro domov seniorů, teď koordinuje tým desítek řidičů. Hlava dobrovolníků mluví o zoufalství

PRAHA V posledních dnech nový typ koronaviru ohrožuje zejména lidi v domovech pro seniory. Jednou z iniciativ, která pomáhá, je skupina dobrovolníků s názvem Roušky seniorům. Zajišťuje materiální pomoc pro seniorské domovy a pečovatelské služby po celé Praze a okolí. Server Lidovky.cz vyzpovídal vůdčí osobnost skupiny Juditu Matyášovou, spisovatelku a novinářku.

Dobrovolníci každý den rozvezou přes tisíc roušek do desítek domovů a center pro seniory v Praze a okolí. Kromě nich se skupina snaží shánět také další ochranné prostředky jako jsou ochranné oděvy, plastové štíty, dezinfekce a rukavice. „Jsme otevřeni poskytnout roušky i dalším zdravotním, sociálním a humanitárním organizacím, které budou bojovat se zoufalým nedostatkem roušek,“ říká Matyášová, která nerozumí tomu, proč někteří zřizovatelé úkolují domovy, aby si jejich personál sám sháněl ochranné pomůcky, které jsou většinou nesehnatelné. K dnešnímu dni rozvezli 14 tisíc roušek.

Judita Matyášová.

Lidovky.cz: Co stálo za vznikem skupiny s názvem Roušky seniorům?

Jako novinářka se řadu let věnuji příběhům seniorů, také dělám doktorát na toto téma na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Sledovala jsem situaci a přemýšlela, co se kolem seniorských domovů bude dít. Nechci, aby to vyznělo jako srovnání, ale v první polovině března se řešili hlavně policisté, nemocnice a hasiči. Napadlo mě tak, že seženu pro jeden seniorský domov v Praze 160 roušek.

Lidovky.cz: Jak v té době situace v domovech vypadala?

Několik let jsem v minulosti pracovala ve státní správě. Měla jsem tušení, že komunikace mezi úřady a seniorskými domovy nebude zrovna flexibilní. Obvolala jsem kamarády a známé z domovů, kteří mi to potvrdili. Do většiny domovů chodily emaily s dotazníky, ale nic konkrétního ve stylu: „Zítra vám přivezeme 300 roušek.“ Když jsem lidi z domovů sama kontaktovala, říkali, že akutně potřebují roušky. Byla z nich cítit zoufalá snaha ochránit seniory. Personál se mi zdál vyčerpaný. Nebylo v jejich silách, aby si sami sháněli roušky a další potřebné věci. Řekla jsem si, že je nutné jednat.

Lidovky.cz: Co jste udělala?

Napsala jsem kamarádům, kteří také chtěli pomoci. Ve třech jsme obvolali jednotlivé městské části a zjišťovali, co všechno chybí. Pozornost jsme zaměřili zejména na roušky. Poté jsme sehnali švadleny. V současné době pro seniory šijí například Ateliéry a dílny Národního divadla, ale také věznice ve Vinařicích. Najednou jsme rozváželi 1500 roušek za den. Dnes už jich je 14 tisíc.

Lidovky.cz: Kdo vám nyní pomáhá?

Zpočátku nám pomáhali například kamarádi kamarádů. Poté se nám spontánně hlásili i další lidé. Nyní máme desítky dobrovolníků a skupinu dalších několika desítek řidičů, kteří rozvážejí do zhruba čtyřiceti míst po celé Praze. Když nám někdo napíše, že má dopoledne volno, zapojíme ho.

Lidovky.cz: Jak je vše financováno?

Kontaktovali jsme různé firmy, jestli by nám pomohly. Získali jsme látky a další materiál. Například Vladimír Olmr pro nás zajistil 800 metrů filtrační látky a zaplatil materiál na štíty.

Lidovky.cz: Zapojil se do vaší činnosti nějakým způsobem také pražský magistrát?

Ozvali se nám z jejich krizového štábu s tím, že si všimli, co děláme, jestli nepotřebujeme pomoci. Řekli jsme, že jim velmi rádi předáme logistiku a kontakty, protože jsme se této aktivitě věnovali nonstop už několik dnů. Chtěli jsme ale, aby kontinuita zůstala zachována. Druhý den nám volali, že by mohli převzít pouze půlku agendy, že zbytek není v jejich silách. Něco takového z naší strany nebylo proveditelné, takže jsme odmítli, protože by se celý systém rozpadl. Vše je navzájem provázané: komunikace s domovy, výroba a rozvoz. Když by převzali jen část, tak by to nefungovalo.

‚Situace v domovech se malinko zlepšuje‘

Lidovky.cz: Jaká je podle vás nyní situace v domovech? Jaká tam panuje atmosféra?

Přímo se seniory v kontaktu teď nejsem, ale mluvím s lidmi z domovů a z pečovatelské služby. Zpočátku popisovali velké obavy seniorů, řada z nich neměla dostatek informací o tom, co se děje, kde mají sehnat roušky. Byli opravdu hodně vystrašení. V uplynulých dnech už se situace malinko zlepšila, i personál je už trošku klidnější, protože se jim věnují jak dobrovolníci, tak úřady. Děje se tak ve větší míře než na začátku, kdy mi lidé říkali, že mají pocit, jako kdyby se na ně zapomnělo.

Lidovky.cz: Po čem je nyní v domovech největší poptávka?

Ve středu jsme vyskladnili tři tisíce obleků, stovky litrů dezinfekce a dalších materiálů. Ve čtvrtek to rozváželi řidiči, kteří to pro nás dělají zadarmo. Stále máme ale na seznamu místa, kde by personál potřeboval stovky rukavic, stovky štítů a ochranných obleků.

Lidovky.cz: Jakým způsobem ochranné materiály sháníte?

Kolegyně dělaly rešerše po stavebních, potravinářských a drogistických firmách, sháněly, jestli tam nemají ve skladech ochranné obleky. Je to ale složité. Obleky, co dřív stály 50 korun, najednou stojí i 1200, případně jsou úplně vyprodané. Absolutně nechápu, proč někteří zřizovatelé úkolují domovy, aby si personál sám sháněl pomůcky, které jsou nedostupné a navíc, aby to udělal zadarmo. Připadá mi krajně nevhodné, aby tento nelehký úkol přehazovali úředníci na totálně vyčerpaný personál v domovech.

Lidovky.cz: Co si o současné situace myslíte?

Jdeme z extrému do extrému, na jedné straně je obrovská solidarita lidí. A na druhé straně řada případů, kdy je pomoc v domovech akutně potřeba, ale ze strany zřizovatelů se jí stále nedostává v potřebné míře.