Začátek prázdnin přinesl teplotní rekordy na většině měřících stanic

PRAHA V Česku padaly na začátku prázdnin teplotní rekordy. Nové maximum pro 1. červenec v pondělí teploměr ukázal na 128 ze 153 stanic měřících více než 30 let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, kde se teplota vyšplhala na 38,4 stupně Celsia. Je to zdejší rekord pro celý červenec i za 67 let fungování této stanice. Absolutní rekord meteorologové zaznamenali ještě na stanici Město Albrechtice.

Hodnota z Kuchařovic překonala sedm let staré maximum pro 1. červenec, které bylo 34 stupňů Celsia. Za celý měsíc zde měli dosavadní rekord 36,9 stupně z 8. července 1957, překonán byl i zdejší absolutní rekord 37,9 stupně ze 13. srpna 2003. V Městě Albrechtice na Bruntálskuv pondělí překonala teplota rekord za 86 let. Naměřených 35,7 stupně Celsia o půl stupně předčilo dosavadní absolutní maximum z 8. srpna 2015. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Rekordy za celý červenec teploměr ukázal také v Lednici na Břeclavsku a Jablunkově, Návsí na Frýdecko-Místecku. Lednice zároveň patří ke čtyřem místům, kde se teplota dostala přes 37 stupňů Celsia. Dalšími jsou stanice Bolevec v Plzni a Brod nad Dyjí na Břeclavsku. Nad 38 stupňů bylo jen v Kuchařovicích.

V 15:00 byl hodnotou 34,1 stupně Celsia téměř dosažen rekord i v pražském Klementinu, které zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775. V roce 1905 zde ale 1. července zaznamenali ještě o desetinu stupně vyšší teplotu. „Na konečnou hodnotu (v Klementinu) si budeme muset počkat do 21. hodiny,“ uvedli meteorologové.

Ještě vyšší teploty než v pondělí panovaly v neděli, kdy v Dobřichovicích u Prahy naměřili 38,8 stupně Celsia. O desetinu tak odolal celorepublikový rekord pro měsíc červen, který ve středu zaznamenaly Doksany na Litoměřicku. Teplotní rekord pro 30. červen v neděli padl na 74 procentech z dlouhodobě měřících stanic.

V úterý už se má ochladit a teploty by se neměly dostat přes 30 stupňů Celsia. ČHMÚ očekává přes den 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28 stupňů Celsia.