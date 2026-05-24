Hasiči zachraňují pět jeskyňářů. Uvízli pod zemí v Moravském krasu

  15:54aktualizováno  16:05
Hasiči pomáhají dostat ven z jeskyně pět amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Jsou zhruba 100 metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Jeden člověk by měl být podle nejnovějších informací, zveřejněných krátce před čtvrtou hodinou, již venku z jeskyně.

Hasiči zachraňují uvízlé jeskyňáře v Moravském krasu. (24. května 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Do Moravského krasu vyrazili i záchranáři, kteří na místo vyslali svoji velkokapacitní sanitku. „V péči jsme měli čtyři osoby, které se z prostoru stihly dostat ven, všechny jsme po ošetření propustili,“ komentuje situaci mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Záchranáři na místě dál zůstávají, aby po vyproštění poskytli pomoc zbývajícím uvězněným speleologům.

Krátce před 16. hodinou se podařilo hasičům jednoho z pěti jeskyňářů vyvést ven. „Všichni jsou bez zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou CO2, který je nutné překonat v dýchací technice,“ upřesnili hasiči průběh záchranné akce na síti X.

Záchrana dalších jeskyňářů aktuálně pokračuje. „Průzkumná skupina je se všemi zachraňovanými v kontaktu, podle dosavadních informací jsou v pořádku,“ napsali posléze hasiči na sociální síť X. „Na místě je okolo 80 zasahujících včetně speleozáchranky, dál pracujeme s dýchací technikou,“ dodávají.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že oblasti s vyšší koncentrací oxidu uhličitého se v některých místech v jeskyních vyskytují přirozeně a na koncentraci plynu má vliv i počasí. Při vyšších venkovních teplotách roste.

V Moravském krasu je zpřístupněno veřejnosti pět jeskyň, jejich celkový počet je však násobně vyšší a pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které stále nejsou plně prozkoumané. Amatérští speleologové se tak do podzemí vydávají pravidelně.

