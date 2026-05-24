Do Moravského krasu vyrazili i záchranáři, kteří na místo vyslali svoji velkokapacitní sanitku. „V péči jsme měli čtyři osoby, které se z prostoru stihly dostat ven, všechny jsme po ošetření propustili,“ komentuje situaci mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Záchranáři na místě dál zůstávají, aby po vyproštění poskytli pomoc zbývajícím uvězněným speleologům.
Krátce před 16. hodinou se podařilo hasičům jednoho z pěti jeskyňářů vyvést ven. „Všichni jsou bez zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou CO2, který je nutné překonat v dýchací technice,“ upřesnili hasiči průběh záchranné akce na síti X.
Záchrana dalších jeskyňářů aktuálně pokračuje. „Průzkumná skupina je se všemi zachraňovanými v kontaktu, podle dosavadních informací jsou v pořádku,“ napsali posléze hasiči na sociální síť X. „Na místě je okolo 80 zasahujících včetně speleozáchranky, dál pracujeme s dýchací technikou,“ dodávají.
Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že oblasti s vyšší koncentrací oxidu uhličitého se v některých místech v jeskyních vyskytují přirozeně a na koncentraci plynu má vliv i počasí. Při vyšších venkovních teplotách roste.
V Moravském krasu je zpřístupněno veřejnosti pět jeskyň, jejich celkový počet je však násobně vyšší a pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které stále nejsou plně prozkoumané. Amatérští speleologové se tak do podzemí vydávají pravidelně.