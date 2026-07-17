Výbuch muži zničil dům a popálil celé tělo. Známý záchranář popsal dojemný moment

  12:33aktualizováno  12:33
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Marek Dvořák

Marek Dvořák | foto: Martin Veselý, MAFRA

Je známý především díky popularizaci první pomoci a osvětě, za kterou získal...
Marek Dvořák. Mnoho lidí díky němu přežilo své nejhorší chvíle. Při...
Záchranář Marek Dvořák
Marek Dvořák
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Exploze kyslíkové láhve zničila rodinný dům a těžce zranila jeho majitele. Lékaři mu dávali mizivou naději, po náročné léčbě v Brně se však vrací do života. Přátelé nyní pro rodinu organizují sbírku. Známý záchranář Marek Dvořák, který u tragédie zasahoval, popsal, jak těžce raněný muž i v těch nejtěžších chvílích myslel na druhé.

Kyslíková láhev v mžiku proměnila rodinné obydlí v trosky. Na místo jako jeden z prvních spěchal Dvořák, který na sociálních sítích popsal dramatické momenty zásahu.

„Dnes letíme k výbuchu v rodinném domě, dým je vidět na desítky kilometrů a my víme, že nepůjde o malý požár,“ přiblížil Dvořák první chvíle cesty na místo neštěstí.

Tlaková vlna a následný požár dům těžce poškodily, nejhorší následky si však odnesl jeden z obyvatelů, muž jménem Standa. Plameny mu způsobily extrémně těžké popáleniny na devadesáti procentech těla.

Mohla to být jeho poslední slova, přesto myslel na druhé

„Při příletu už je v sanitě, a když vidím jeho tělo, abych odhadl procento popálené plochy, říkám si, že bude snazší spočítat tu nepopálenou,“ popsal situaci lékař. Podmínky uvnitř sanitního vozu byly kvůli snaze udržet pacientovo tělesné teplo extrémní.

„Sanitou se line zápach spáleného masa, co se mísí s chladivým gelem a vytváří vám v nose vjem, který z něj ještě týden nedostanete. Je tam brutálně přetopeno, aby pacient neztrácel teplo, takže se tam nedá moc dýchat,“ doplnil Dvořák s tím, že pacient dostával silné léky proti bolesti a sotva dýchal.

U vozu v tu chvíli prožívala nejtěžší chvíle života pacientova manželka Marcela. „Postarám se o něj jak o vlastního, nebojte. Chcete s ním ještě promluvit než poletíme?“ zeptal se jí lékař, který tušil, že by mohlo jít o Standova poslední slova.

Manželka nastoupila do sanitky, vzala svého těžce zraněného muže za ruku a snažila se ho uklidnit slovy: „Jsem tady s tebou, neboj.“ Pacientova reakce však všechny přítomné překvapila.

„Mací?“ oslovil svou ženu. „Ano, Stando?“ „Nezapomeň nakrmit mláďata, ať nemají hlad,“ staral se o zvířata navzdory vážným zraněním.

„A já si říkám: ‚Ty vole, ten člověk má nejhorší bolesti v životě a stará se o to, aby zvířata o která se stará, neměly hlad...‘ Občas vás ta práce fakt překvapí...“ přiznal záchranář Dvořák s odstupem času.

Naděje na nový začátek

Ačkoliv byla prognóza zpočátku velmi kritická, dnes už je jasné, že Standova obrovská vůle bojovat přinesla ovoce.

„Dneska už vím, že to říkal proto, že on věděl, že neumře. Bude to stát ještě hodně sil jeho i úžasných zdravotníků v popáleninovém centru v Brně a hodně nocí, kdy ho Marcela drží za ruku, ale Standa ty mláďata brzy nakrmí zase sám,“ uzavřel záchranář Dvořák.

Kromě vleklé a nesmírně náročné léčby se rodina potýká také s materiálními problémy. Výbuch zničil jejich dům a rodina se ocitla bez stabilních příjmů. Z toho důvodu založili přátelé veřejnou sbírku, která má Standovi a jeho blízkým pomoci překonat toto extrémně náročné období a vybudovat nový domov.

dvorak155

Letíme na “VÝBUCH”
Málokdy když se rozezní pager vám to zvýší adrenalin. Ale tonutí, požár, výbuch, střelba... To je vždycky silnější…

Záchranka má výhodu, že nemusíme nasazovat svůj život, jdeme do prostor, které jsou pro nás bezpečné a zajištěné od policie nebo hasičů... no ale stejně většinou domů z vrtulníku píšu SMSku, že jsem je miloval, kdyby to náhodou nedopadlo podle očekávání...

Dnes letíme k výbuchu v rodinném domě, dým je vidět na desítky kilometrů a my víme, že nepůjde o malý požár. Explodovala láhev se stlačeným kyslíkem, v domě bylo několik lidí, ale nejvážněji je zasažený jeden - Standa.
Od výbuchu má těžké popáleniny na 90% těla. Takové zranění skoro nikdo nepřežije...

Při příletu už je v sanitě a když vidím jeho tělo, abych odhadl procento popálené plochy říkám si, že bude snazší spočítat tu nepopálenou. Sanitou se line zápach spáleného masa co se mísí s chladivým gelem a vytváří vám v nose vjem, který z něj ještě týden nedostanete. Je tam brutálně přetopeno, aby pacient neztrácel teplo, takže se tam nedá moc dýchat. Standa dostává silné léky proti bolesti, sotva dýchá. Kolem sanitky pobíhá jeho vyplašená manželka, která mě prosí ať ho zachráníme... “Postarám se o něj jak o vlastního, nebojte. Chtete s ním ještě promluvit než poletíme?” Říkám ji, protože bohužel tuším, že to budou poslední slova, co si ti dva spolu řeknou.
Marcela nastoupila do sanitky, chytla ho za ruku a říká: “jsem tady s tebou, neboj”
“Mací?” “Ano Stando?” “Nezapomeň nakrmit mláďata, ať nemají hlad...”

A já si říkám ty vole ten člověk má nejhorší bolesti v životě a stará se o to, aby zvířata o která se stará, neměly hlad... Občas vás ta práce fakt překvapí...

Dneska už vím, že to říkal proto, že on věděl, že neumře. Bude to stát ještě hodně sil jeho i úžasných zdravotníků v popáleninovém centru v Brně a hodně nocí, kdy ho Marcela drží za ruku, ale Standa ty mláďata brzy nakrmí zase sám...

I tohle je #zachranka #kryjemevamzada

jo a na podporu rodiny co má po zranění Standy pochopitelně velký výpadek příjmů a ještě shořelej barák vznikla od přátel sbírka, kdbyste tam chtěli nějakou kačku přihodit, určitě budou rádi... ❤️

16. července 2026 v 12:57, příspěvek archivován: 17. července 2026 v 12:16
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