Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným pacientem. Po rychlém vyšetření jeho stavu okamžitě zahájili resuscitaci, protože muž se nacházel v bezvědomí a nedýchal.

ilustrační snímek | foto: Bořivoj Černý, MAFRA

Členové horské služby objevili zraněného lyžaře v neděli dopoledne. „Všimli jsme si muže ležícího uprostřed sjezdovky. Na první pohled nejevil známky života a naše podezření se po jeho vyšetření potvrdilo. Okamžitě jsme kontaktovali záchrannou službu a zahájili jeho resuscitaci,“ popsal jeden ze zasahujících horských záchranářů situaci ihned po nálezu muže.

„Základem naší činnosti je v takovémto případě pracovat na obnovení životních funkcí a rychlém předání zdravotníkům do jejich péče. Pacienta ze sjezdovky si od nás přebrala do další péče lékařská posádka z Liberce,“ doplnil.

I takovéto případy, kdy náhoda pomůže k včasnému zásahu horských záchranářů, se podle mluvčího horské služby Marka Fryše stávají.

„Prosíme všechny návštěvníky hor, aby byli nejenom ukáznění a nepřeceňovali své síly, ale také aby byli pozorní a všímali si svého okolí. Někdy může právě pozornost zachránit lidský život. Krásný zbytek letošního roku a hodně sněhu do začátku toho dalšího,“ dodal mluvčí.

