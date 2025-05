Čeští záchranáři by mohli zasahovat na Slovensku, na Moravě naopak Slováci

Autor: Lidovky.cz , ČTK

14:45 , aktualizováno 14:45

Do budoucna by v příhraničí na Moravě mohli zasahovat slovenští záchranáři, čeští naopak ve čtyřech slovenských regionech. Počítá s tím návrh rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi. Dokument by měla ve středu projednat vláda, poté jej mají podepsat ministři zdravotnictví obou zemí. Dohodu musí schválit také Parlament.