Záchranáři pátrali ve ‚vražedných podmínkách‘ na horách po muži. Poklidně spal v přístřešku

Jeseník V silném větru a husté mlze pátrali v noci na pátek jeseničtí horští záchranáři po mladém muži, který se rozhodl bivakovat na hřebeni. Jeho telefon byl nedostupný. Muže hledala horská služba na lyžích, kvůli počasí nemohli záchranáři použít ani čtyřkolky. Muže našli nakonec spát v hřebenovém přístřešku, informoval v pátek mluvčí Horské služby Radek Zeman. Jesenická horská služba znovu apeluje na návštěvníky hor, aby se nyní vzhledem k počasí nevydávali na hřebenové túry.

„Mladý muž oznámil přítelkyni, že si potřebuje vyčistit hlavu pobytem v horách. Vyrazil tedy bivakovat na hřebeny a domluvil se s ní, že budou v telefonickém spojení. Naposledy se jí ozval večer s tím, že se chystá k přenocování,“ uvedl Jiří Hejtmánek z jesenické horské služby Jeseníky. Když se už turista neozval, žena se mu pokusila dovolat, ale marně. Ve 22:00 se obrátila na horskou službu. „Neměli jsme ovšem přesně určené místo, kde by se její přítel mohl nacházet, ihned jsme ovšem vypravili pátrací tým ze stanice v Karlově,“ popsal Hejtmánek.



Pro horské záchranáře nastala perná noční směna. Vzhledem ke sněhové pokrývce, mlze a silnému větru neměli ani šanci použít čtyřkolky s pásovým podvozkem nebo sněžné skútry. „Dojeli jen asi dva kilometry pod hřeben a dál museli hledat v doslova vražedných podmínkách na lyžích. Asi hodinu po půlnoci pak mladého muže našli v hřebenovém přístřešku, jak klidně a bezpečně spí,“ dodal Hejtmánek.

Podobnou situaci zažili horští záchranáři v Jeseníkách před dvěma týdny, kdy pátrali po rodině turistů, která vyrazila na hřebeny velmi pozdě, takže je zastihla tma. Zabloudili, ale naštěstí našli relativně kryté místo u jedné ze studánek, doplnil náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš.

Nezbytná power banka

Jesenická horská služba se v souvislosti s těmito pátracími akcemi znovu obrací na turisty, aby se v žádném případě až do odvolání nevydávali na vrcholky Jeseníků. „Prudký vichr, mlha, náhlé husté sněžení a nevyzpytatelná sněhová pokrývka znamenají vážné ohrožení zdraví či dokonce života. A v případě, že turisté (výzev) nedbají a na hřebeny vyrazí, vždy by měli mít mobilní telefon zapnutý, nabitý a pro případ nouze by měli mít u sebe náhradní zdroj, takzvanou power banku,“ dodal Klimeš.