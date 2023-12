V Praze vyhaslo násilně na 17 životů, zraněním podléhají další

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na místě zasahovalo mnoho záchranářských i lékařských posádek a inspektor, speciální vůz speciál Fenix, k události zamířil kvůli zemřelým i koroner. Hasiči na místo poslali psycholožku a tým posttraumatické péče.

Zraněné po střelbě na FF UK odvezly sanitky do pražských nemocnic. Sedm ošetřují v Motole, po třech na Bulovce a v ÚVN, po dvou ve VFN a Na Františku.

ZZS HMP @zzshmp Poslední pacient opustil místo události v 16:56. A též byl ukončen traumatologický plán a to v 17:08. Na místě stále menší množství posádek z preventivních důvodů zůstává. oblíbit odpovědět

Pražská záchranná služba aktivovala traumaplán. „Jde o kompletní překlopení celého fungování záchranné služby a v podstatě i systému nemocnic, který byl aktivován v tomto případě a jedním z těch kroků je kontaktování všech pražských nemocnic, které nám dají zpětnou vazbu o tom, kolik pacientů v jakém stavu jsou schopni v takové situaci přijmout,“ vysvětlila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že na to navazují další kroky, které podnikají pražské nemocnice.

„Co se týká záchranné služby, tak ta se překlápí do modelu, kdy je větší množství pacientů na menší množství zdravotníků, protože normálně na jednoho pacienta přijedou nejmíň dva, princip toho je dát co největšímu množství pacientů šanci na přežití,“ přiblížila a dodala, že prioritní je pacienty roztřídit. To znamená určit jim prioritu podle jejich zdravotního stavu.

„Ty nejvíce zraněné a ohrožené pak co nejdříve ošetřit, zajistit jejich životní funkce a transportovat je do nemocnice k finálnímu ošetření,“ uzavírá mluvčí. Pacienty z náměstí Jana Palacha jsou rozváženi do všech pražských nemocnic, primárně do traumacenter. V tuto chvíli jsou podle Poštové tři desítky zraněných osob a jednotky mrtvých, přesná čísla zatím nejsou k dispozici.

„Na místě střelby u Filozofické fakulty zasahuje velké množství záchranářských i lékařských posádek a inspektor. Bohužel k události míří i koroner. Máme potvrzeny jednotky mrtvých a větší množství poraněných. Spektrum zranění je široké od velmi závažných přes středně závažná až po lehká,“ napsala již dříve záchranná služba.

Kvůli střelbě v centru Prahy jsou fakultní nemocnice připraveny na příjem raněných, oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Motivaci střelce v tuto chvíli nechci komentovat, situaci dále mapujeme. Oceňuji profesionální zásah všech složek. Policie byla na místě v řádech minut. Svoláme tiskový brífink s policejním prezidentem a následně i s premiérem. V tuto chvíli se v žádném případě nedá potvrdit souvislost s vyšetřovaným případem v Klánovicích,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Střelba na Filozofické fakultě UK patří mezi čtyři nejhorší v Evropě za 15 let. Při nejtragičtější střelbě zemřelo v roce 2018 na škole v Kerči na Krymu 21 lidí.