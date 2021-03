Horská služba zveřejnila fotky z místa tragické nehody vrtulníku, v němž zahynul Kellner

Aljašská záchranná horská služba zveřejnila fotografie z místa nehody vrtulníku, v němž u ledovce Knik zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner a další čtyři lidi. Šestý člověk ze skupiny leží ve vážném stavu v nemocnici. Na fotografii je vidět poškozený modrý vrtulník.

Na dalších snímcích je stroj Aljašské Národní gardy a dobrovolníci z Aljašské záchranné horské služby.

Vrtulník s Kellnerem a dalšími pěti lidmi se zřítil v blízkosti ledovce Knik v sobotu krátce před 19:00 místního času (neděle 05:00 SELČ), Předpokládá se, že se skupina chtěla v horách věnovat heliskiingu, tedy lyžování s výsadkem z vrtulníku.

Aljašská policie informovala, že mezi oběťmi byl kromě Kellnera i padesátiletý Čech Benjamin Larochaix. Podle České televize šlo o trenéra freestyle snowboardingu a zakladatele amatérského Teamu PPF.

Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici. Přeživším je 48letý fotograf a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth. Ten leží ve vážném, ale stabilizovaném stavu v nemocnici v Anchorage.

Poslední chvíle svého života strávil Kellner v lokalitě, která je střediskem adrenalinového lyžování. V resortu, kde byl ubytován, se právě konalo finálové kolo soutěže pořádané legendou snowboardingu Travisem Ricem. Středisko Tordrillo Mountain Lodge označují jeho provozovatelé za nejluxusnější resort na Aljašce, který je díky množství nedotčených svahů a klimatickým podmínkám ideálním místem pro vyznavače jízdy ve volném terénu.

Mezi ty se řadil i Kellner. Před lety v rozhovoru s deníkem MF DNES uvedl, že snowboardovat jej „bavilo vždycky“. K tragické události vydala prohlášení i chata, kde byli Kellner a další ubytováni. „Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události,“ uvedli. Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.