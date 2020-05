‚Žáci musí mít aspoň dvě roušky na den.‘ Ministerstvo vydalo manuál, jak to má ve škole vypadat

Praha Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května. Každý žák bude muset mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud bude zachován rozestup.

Vyplývá to z manuálu, kterým ministerstvo školství (MŠMT) nastavilo podmínky pro částečný návrat dětí do tříd. Ředitelé škol ho podle ministerstva obdrželi o víkendu. K dispozici je také na webu úřadu.



První stupeň základních škol se podle vládního plánu otevře 25. května. Žáci devátých tříd se budou moct vrátit do škol už od 11. května, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Ve stejný den se otevřou střední školy pro maturanty. Školní docházka není povinná. Na doporučení pro školy, jak v nich zajistit provoz, pracovalo ministerstvo školství společně s týmem epidemiologa Rastislava Maďara z ministerstva zdravotnictví.

Rodiče dětí, kteří do školy půjdou, musí zvážit, zda žák patří do rizikové skupiny, tedy zda žije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami, například onemocněním plic či srdce. „Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím,“ píše se v manuálu. Rodiče budou muset v první den návratu žáka do školy předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola je pak povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou, a pokud to bude nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jednu chvíli k budově školy dorazilo současně méně lidí. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je organizuje do skupiny 15 dětí. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. květnu.

Žáci budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude nutné použít dezinfekci na ruce. Mýt ruce si budou děti i po každém vzdělávacím bloku. Žáci ani učitelé nemusí ve třídě nosit roušku, pokud zachovají rozestup nejméně 1,5 metru. Při bližším kontaktu, například při skupinové práci je rouška nutná i ve třídě.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, toaletách či ve společných prostorách je podle ministerstva nutné organizovat tak, aby se minimalizovaly kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Přestávky se doporučuje trávit venku a třídy se mají často větrat.

Rozhodnutí o formě stravování nechává ministerstvo na školách. Obědy lze zajistit podle dodržování stanovených hygienických pravidel ve školních jídelnách. Je možné také vydávat studené obědové balíčky. Další variantou je, že žáci si po dohodě vedení školy s rodiči přinesou vlastní stravu.

V případě, že žák bude během výuky vykazovat některý z možných příznaků onemocnění covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti, škola kontaktuje rodiče a o podezření bude informovat spádovou hygienickou stanici. „Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka,“ doporučuje ministerstvo.