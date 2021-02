Žáci se do lavic vrátí nejdříve 3. března. Podmínkou je rozvezení testů, školy mají dostat čas na přípravu

PRAHA Částečný návrat žáků do škol se neuskuteční od pondělí 1. března, jak vláda avizovala, ale nejdříve od středy 3. března. Na posunutí termínu se v úterý dohodl ministr školství Robert Plaga (za ANO) se zástupci Asociace krajů ČR. Podle nich je třeba dát školám čas na přípravu testování na covid-19, které je podmínkou návratu žáků do lavic. Informovala o tom mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Poukázala na to, že testy pro školy mají z Číny do ČR přiletět v neděli 28. února a pak se budou muset ještě distribuovat do škol. Navíc zatím není jasné, zda začne včas platit pandemický zákon.

„Pokud má rozhodnutí vlády o návratu do škol padnout až v pátek po jednání o pandemickém zákonu a testy objednané ministerstvem vnitra dorazit v neděli 28. února a teprve být distribuovány, je z pohledu ministerstva školství prvním možným termínem, kdy je možné školy otevřít, středa 3. března,“ uvedla Lednová.

Na potřebě dát školám čas na přípravu testování, se podle ní v úterý Plaga shodl se školskou komisí Asociace krajů ČR. Mluvčí připomněla, že i v uplynulých měsících ministerstvo informovalo školy o změnách vždy zhruba s týdenním předstihem.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku. Podle záměru vlády z minulého týdne by se měli do lavic jako první od začátku března vrátit žáci závěrečných ročníků středních škol, po týdnu středoškoláci na praktickou výuku a po dalším týdnu i deváťáci. Do poloviny března by se měl návrat týkat 450 000 žáků.

O tom, že před otevřením škol, je třeba ještě zajistit distribuci testů a schválení pandemického zákona, hovořili v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Blatný řekl, že kabinet nadále počítá s termínem návratu části žáků od 1. března. Hamáček (ČSSD) pak doplnil, že počátek března lze jen obtížně stihnout, žádný termín ale nechtěl komentovat. Uvedl, že vláda se k tématu znovu vrátí na svém dalším jednání ve středu.

Plaga už minulý týden řekl, že školy musí mít čas na přípravu testování. Slíbil, že ministerstvo jim pošle návody a po zajištění testů vyrobí také instruktážní videa, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování na covid-19 má být nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání. Podobně jako v rakouských školách se mají v ČR používat čínské antigenní testy Lepu. Ministerstvo vnitra rozhodlo, že je bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. První dávka má přijít v neděli 28. února.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu částečný návrat žáků do škol od začátku března zpochybnil. Uvedl, že by si ho přál, bude podle něj ale možný jen za příznivé epidemické situace. Současnou označil za katastrofickou. Pro rychlé snížení počtu nově nakažených v současné zhoršující se epidemické situaci doporučila řada odborníků zpřísnění opatření.