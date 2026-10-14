Novinář, nebo špion? Podezřelý Číňan míří před soud, Česko řeší historicky první případ

Případ začal vyšetřováním Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou, letos v lednu policisté cizince zadrželi a poslali do vazby. Podle vyšetřovatelů sloužila novinářská akreditace pouze jako krytí pro zpravodajskou činnost.
Obžalovaný měl mít na starosti monitorování situace v regionu Visegrádské čtyřky a systematické vytěžování lidí z politických i akademických kruhů. Mezi jeho kontakty patřil například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a na žádost sepsal analýzu mezinárodní situace. Politik však kontakty v létě 2024 přerušil poté, co ho bezpečnostní složky neformálně varovaly, že novinář představuje riziko.
O zadržení Číňana, který je od té doby ve vazbě, dříve promluvil i šéf BIS Michal Koudelka. „K takovémuto odhalení a následně trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik zemí ve světě. USA, Velká Británie a hrstka dalších. V tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. ČR ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí,“ uvedl.
Hlavní líčení je nyní nařízeno na tři dny od 14. do 16. října. V případě prokázání viny hrozí obžalovanému za neoprávněnou činnost pro cizí moc až pětileté vězení a vyhoštění.
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22. ledna 2026