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Novinář, nebo špion? Podezřelý Číňan míří před soud, Česko řeší historicky první případ

  8:01
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Budova čínského konzulátu v americkém San Franciscu (23. července 2020) | foto: AP

Před Městský soud v Praze ve středu zamíří Jang I-min. Muž, který v Česku oficiálně působil jako akreditovaný zpravodaj čínského deníku Guangming Daily, stane před soudcem Tomem Frankičem. Jde o historicky první případ, kdy česká justice řeší obžalobu z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, respektive špionáže.

Případ začal vyšetřováním Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou, letos v lednu policisté cizince zadrželi a poslali do vazby. Podle vyšetřovatelů sloužila novinářská akreditace pouze jako krytí pro zpravodajskou činnost.

Obžalovaný měl mít na starosti monitorování situace v regionu Visegrádské čtyřky a systematické vytěžování lidí z politických i akademických kruhů. Mezi jeho kontakty patřil například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a na žádost sepsal analýzu mezinárodní situace. Politik však kontakty v létě 2024 přerušil poté, co ho bezpečnostní složky neformálně varovaly, že novinář představuje riziko.

O zadržení Číňana, který je od té doby ve vazbě, dříve promluvil i šéf BIS Michal Koudelka. „K takovémuto odhalení a následně trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik zemí ve světě. USA, Velká Británie a hrstka dalších. V tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. ČR ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí,“ uvedl.

Hlavní líčení je nyní nařízeno na tři dny od 14. do 16. října. V případě prokázání viny hrozí obžalovanému za neoprávněnou činnost pro cizí moc až pětileté vězení a vyhoštění.

22. ledna 2026
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