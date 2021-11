Kauce 150 milionů za podnikatele Zadeha propadla státu, rozhodl soud. Jde o rekordní sumu

Podle soudu opakoval trestnou činnost. Zadeh se díky složené kauci dostal na začátku roku 2016 z vazby, složila ji rodina a jeho blízcí. Zadeha soud na konci října poslal na devět let do vězení v kauze miliardových daňových úniků. Šlo o souhrnný trest, soud mu už dříve uložil osm let za ovlivňování svědků. Zadeh je od pátku podmíněně na svobodě.

Zadeh se do vazby dostal v roce 2014 poté, co podle vyšetřovatelů společně s dalšími lidmi vytvořil řetězec firem a podle obžaloby ošidili stát na daních zhruba o 2,5 miliardy korun.

Po složení 150 milionů korun, což je zřejmě nejvyšší kauce v Česku, justice začátkem roku 2016 rozhodla o Zadehově propuštění. Obratem byl ale zadržen kvůli íránskému zatykači.

V únoru 2016 Krajský soud v Brně pustil Zadeha na svobodu. Na konci roku 2016 ho ale brněnský městský soud poslal opět do vazby, policie totiž podnikatele v další kauze obvinila z ovlivňování svědků.

Brněnský městský soud Zadeha následně poslal na 3,5 roku do vězení za ovlivňování svědků, krajský soud po odvolání ale trest zpřísnil na osm let vězení, a to i za účast na organizované zločinecké skupině.

Právě tento fakt byl pro rozhodnutí o kauci stěžejní. V kauze daňových úniků jej totiž potrestal mimo jiné i za účast na organizované skupině.