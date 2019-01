Zadlužená obec Prameny na Chebsku prodala ruskému podnikateli pozemky za deset milionů korun

Prameny (Chebsko) Zadlužené Prameny na Chebsku prodaly za deset milionů korun své zbývající pozemky s osmi vrty minerálních vod firmě Dmitrije Vajnera, ruského podnikatele a jediného věřitele obce. Díky tomu se dluh obce snížil na 42 milionů korun a nebude již dále úročen.

V následujících dnech by díky tomu po více než deseti letech měly být odblokovány účty obce, která tak bude moci začít znovu hospodařit, řekla v pondělí starostka Pramenů Michala Málková (ANO).



Opozice prodej pozemků kritizuje, Prameny mohly podle ní majetek prodat za vyšší cenu. Karlovarské minerální vody nabídly za tytéž pozemky obci 31 milionů korun. Podle Málkové by firma musela takovou nabídku řádně zveřejnit a získat souhlas věřitele s odkupem. Karlovarské minerální vody ale s Vajnerem o souhlasu ani nejednaly, a obec proto jejich nabídku nemohla schválit. „Opozice také zpochybňovala znalecký posudek na cenu prodaných pozemků. Nezávislí znalci nám ale potvrdili, že je správný a platný,“ řekla Málková.

Podle opozičního hnutí Prameny Štastné a veselé si měla obec nechat pozemky po nabídce Karlovarských minerálních vod znovu ocenit. „Vedení obce také odmítlo pustit pozemky do dražby v níž by zájemci transparentně zabojovali,“ uvedli zástupci opozičního hnutí v tiskové zprávě. Podle Málkové ale kvůli narůstajícím úrokům nemohla obec již dále ztrácet čas, k přímému prodeji pozemků by navíc opět musela mít písemný souhlas věřitele.

Ruský podnikatel chce postavit stáčírnu vod, domov pro seniory i dětskou ozdravovnu

Vajner a jeho firma Real Aspekt má v obci vlastní zájmy, do jejichž přípravy v posledních letech vložil desítky milionů korun. Zhruba za miliardu chce v Pramenech vybudovat stáčírnu minerálních vod, domov pro seniory a dětskou ozdravovnu. Na oddlužení obce Vajner s vedením města v posledních letech spolupracoval.

V následujících měsících bude podle Málkové vedení obce jednat s ministerstvem financí o řešení zbývajícího dluhu. Prameny, kde žije asi 111 obyvatel, ještě před několika lety dlužily přes 120 milionů. Kvůli dluhům byla obec několik let zcela bez zastupitelstva, chyběly peníze na základní obslužnost. V předchozím volebním období se tam zastupitelstvo třikrát rozpadlo.