Žádná kalamita není. Odvykli jsme si, že nás příroda může ovládat, tvrdí klimatolog

PRAHA Sníh, jenž v uplynulých dnech zasypal Česko, nepředstavuje kalamitní stav. Takové množství v únoru je zcela běžný jev, ačkoliv a třicet let tomu tak již nebude. V rozhovoru pro Lidovky.cz to tvrdí klimatolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu.

Radim Tolasz (54) RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. vystudoval fyzickou geografii v Brně. Od roku 1986 pracuje pro Český hydrometeorologický ústav, aktuálně vede oddělení klimatické změny. Působí jako expert Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatická data a databáze. Je autorem mnoha odborných článků.

Husté sněžení doprovází Česko od nedělního rána. V nížinách napadlo místy až dvacet centimetrů sněhu. Tisíce domácností v důsledku toho zůstaly bez elektřiny. Komplikace se nevyhnuly dopravě na silnicích i železnicích. Město Kladno dokonce vyhlásilo kalamitní stav.

Příval sněhu, který v předchozích hodinách zaskočil značnou část veřejnosti, ovšem podle klimatologa Radima Tolasze, není v této roční době ničím výjimečný. „Že poslední čtyři pět zim byly sněhově chudé, neznamená, že by to nemohlo být považováno za normální stav,“ říká v rozhovor pro Lidovky.cz.

Klimatolog Radim Tolasz.

Lidovky.cz: Čím je dáno, že jsou Češi větším množstvím sněhu v únoru zaskočeni?

Myslím, že jsou dva důvody. Za prvé si málo pamatujeme. V České republice a ve střední Evropě je zcela běžný jev, že napadne více než jeden, dva centimetry sněhu. Za druhé jsme pořád náchylnější k tomu nebýt připraveni. Odvykli jsme si, že příroda nás může ovládat. Myslíme si, že jsme přírodu ovládli. Poté, když se příroda zachová normálně, to znamená, že napadne dvacet centimetrů sněhu, s tím máme problém, protože neumíme pořádně jezdit autem nebo vzít do ruky lopatu.

Lidovky.cz: Trpíte tímto „zkreslováním“ jako klimatolog?

Jako klimatolog jsem zvyklý na ledacos. Jen mi přijde divné nazývat za kalamitní stav něco, co my klimatologové považujeme za normální. Zároveň mě ale štve, že věci, které bývaly běžné nás najednou překvapují, označujeme je za kalamitu, čímž podvědomě říkáme: my za to nemůžeme, neumíme s tím něco udělat, musí to udělat někdo jiný.

Lidovky.cz: Když snadno zapomínáme, kdy naposledy panovala taková situace?

Za celý rok 2018 nenapadlo v nadmořských výškách do 600 metrů, tedy v nížinných polohách, dvacet centimetrů za jediný den. V letech předtím k tomu došlo ale téměř každoročně. Neříkám, že taková situace nastala komplet v celé republice, ale jednou tomu tak bylo na severu Čech, jindy třeba na jihu Moravy. Z hlediska toho, jak se chová počasí v České republice, to není nic mimořádného. Dvacet centimetrů v únoru je normální stav.



Lidovky.cz: V jakém případě tedy lze mluvit o kalamitě?

Stačí, aby takových dvacet centimetrů napadlo několik dní za sebou – čtyři, pět dní. Pak to kalamitní situace je, protože jde o neobvyklé množství sněhu, s nímž si neumíme poradit. V takovém případě bych to chápal. Když si ale vzpomenu na zimu 2005/2006, kdy jsme měli sníh v nížinách prakticky od listopadu do března, taková hysterie kolem toho nebyla.

Lidovky.cz: Budou v nadcházejících letech podobné přívaly sněhu stále více nezvyklé?

V průměru bude sněhu méně, protože teplota postupně narůstá. Srážky budou častěji dešťové, méně sněhové. Jako klimatologové ale zároveň jedním dechem říkáme, že se zvyšuje extremita.

Lidovky.cz: Co si pod tím představit?

Na to, že bude každý rok méně a méně sněhu, nelze spoléhat. Samozřejmě se může stát, že se vyskytne podobná zima jako v roce 2005/2006 a sněhu bude opravdu hodně. To nelze vyloučit.

Lidovky.cz: Za několik let tedy bude možné současný stav označovat za kalamitní?

Pokud napadne dvacet centimetrů sněhu za 24 hodiny v roce 2050, tak to bude oprávněně považováno za kalamitu, protože to bude něco zcela mimořádného.