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Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová

  16:50
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Poslankyně Věra Kovářová na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a nezávislí ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, které vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě po bouřlivém nočním jednání protlačila prvním čtením ve Sněmovně, se podle opozičního hnutí STAN může televizním divákům a rozhlasovým posluchačům naopak prodražit. „Žádnou televizi zdarma vláda nezařizuje,“ řekla po jednání rozpočtového výboru poslankyně STAN Věra Kovářová.

Lidem podle ni musí být zřejmé, že jim sice vláda zruší přímou platbu České televizi a Českému rozhlasu, ale tím se mají náklady přenést na státní rozpočet. „Tedy na vás na všechny, vážení spoluobčané, a to i s úroky, které již nyní přesahují 2 procenta,“ řekla Kovářová.

„Přibližně 7,8 miliardy korun ročně převezme stát. A nyní už je jisté, že si na tento výdaj bude muset půjčit další peníze. Toto je typické pro uvažování naší vlády. Rozdávat úlevy, ale účet poslat příštím vládám a dalším generacím. Když to shrneme, tak vláda navrhuje na rok 2027 obří schodek ve výši 386 miliard. A do takového rozpočtu přidává další trvalý výdaj, který navíc poroste s inflací,“ uvedla poslankyně na tiskové konferenci opozičního hnutí STAN, které před pár dny vyhrálo poslední senátní volby.

„Pokud si při každoroční půjčce 7,8 miliardy korun připočteme úrok 5,2 procenta, vznikne za deset let dluh přibližně 100 miliard korun. 78 miliard půjde na příspěvky médiím a 22 miliard navíc na úroky. A takto bych mohla pokračovat, protože vezmeme-li v úvahu roční inflaci, tak se nakonec dostaneme na částku 111 miliard, z čehož 25 miliard budou tvořit úroky,“ upozornila Kovářová.

Lež je, že občané vše stejně zaplatí na daních, řekl Babiš

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš v pondělí před odletem do Alžírska odmítl, že po zrušení televizních a rozhlasových poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu zaplatí stejně vše občané, a to i ti, kteří dosud České televizi a Českému rozhlasu poplatky neplatili.

„Lež je, že občané vše stejně zaplatí na daních. Není to pravda. Tenhle zákon bude diskutován ve druhém čtení, a já vůbec nechápu, proč vlastně opozice dělala všechno pro to, aby to neprošlo do druhého čtení. Takže jenom pro informaci: důchodci neplatí daně. Poplatky platí 43 procent důchodců. A podíl důchodců na populaci je, pokud dobře vím, 22 procent. A samozřejmě, bude to ještě předmětem vyjednávání,“ řekl Babiš.

Kategoricky odmítl možnost, že by jeho vláda stáhla návrh, proti kterému protestovali lidé v pátek přes noc na Malostranském náměstí před Sněmovnou a v neděli odpoledne na zcela plném Staroměstském náměstí.

„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil. „Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ řekl Babiš.

Návrh na zrušení poplatků bude ve čtvrtek odpoledně projednávat mediální výbor Sněmovny, jehož jednání je přístupné veřejnosti a bude se konat v hlavním sále dolní komory parlamentu, kde hlasují poslanci o nových zákonech.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

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