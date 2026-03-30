Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

Při dopadení podezřelého podle policistů opět zafungoval Schengenský informační systém, jakožto společná pátrací databáze států EU, stejně jako předávání informací mezi českou a polskou centrálou SIRENE a styčným důstojníkem v Polsku.
Pátrání po možném pachateli vyhlásili policisté v pátek. Varovali veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je podezřelý z vraždy.
Hasiči spolu s policií zasahovali u požáru squatu v ulici U Plynárny v Michli ve čtvrtek 26. března ráno. „Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje,“ uvedl tehdy mluvčí pražské policie Richard Hrdina.